Uçağa binmeden 2 litre su için

Dr. Sibel Özgül ulaşımda sıklıkla tercih ettiğimiz uçak yolculuklarının bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediğini belirterek alacağımız basit önlemlerle sağlığımızı koruyarak seyahat etmenin mümkün olduğunu açıkladı.

Uçak yolculukları sırasında uçağın elektrik sisteminden kaynaklanan manyetik alan söz konusudur ve özellikle mürettebat olmak üzere yolcular da bu manyetik alana maruz kalırlar.

Buna basınç farkı, ısıtılan veya soğutulan havanın sirküle edilmesi, jetlag oluşumu da eklenince uçak yolculuklarının vücut üzerindeki olumsuz etkileri daha da artar.

Dr. Sibel Özgül, bu durumun vücudumuzun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek sağlıklı kişilerin de uçağa binmeden önce özellikle 2 litre su içmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Bol su içmenin yanında uçuştan önce 2 gram ve yolculuk ortasında 1 gram olmak üzere toplam 3 gram; okyanus aşırı uçuşlarda ise uçuştan önce 2 gram, yolculuğun ortasında 1 gram ve sonuna doğru 2 gram daha olmak üzere toplam 5 gram C vitamini alınması vücudumuzun bioritmini koruyarak olumsuz etkilerini azaltacaktır.

C vitaminine ilave olarak alınan 200 mcg Selenyum’un da benzer şekilde faydaları olacaktır. Dolaşım sorunu olanların mutlaka, sağlıklı bireylerin de uzun uçuşlardan önce ayrıca bebe aspirini kullanmaları gerekir.

Bağışıklık sisteminin korunduğu uçuşlarda kişinin bioritmi korunduğundan daha az yorgunluk olacağına da belirten Dr. Sibel Özgül bu yöntemin özellikle kış döneminde gribal enfeksiyonlara karşı da uçuş sırasında ek koruma sağlayacağını söyledi.

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