Nisan 2017 enflasyonumuz açıklandı. Hamdolsun, son 8.5 yılın en yüksek değerini korumaya devam etti.

En büyük artış yılbaşından buyana özellikle gıda ürünlerinde yaşanıyor. Bizim gibi eski kuşaklar hatırlarlar, mutfak enflasyonu karşısında tasarruf amaçlı olarak “üç yerine iki zeytin yeme” tavsiye edilirdi. Şimdi önümüzde Ramazan ayı var. Geleneksel olarak gıda fiyatlarında doğal artış yapılacaktır, özellikle gıda enflasyonu daha da yükselecektir.

İşin çarpıcı diğer yönü, domates fiyatlarındaki yüzde 61’lik artış. Eski dönemlerde bu tür meyve sebze ürünlerindeki ani artış ihracata bağlanırdı. İhracat nedeniyle iç piyasada ürün azalır, fiyatı da artardı. Özellikle Rusya ile yaşanan buğday karşılığı domates kavgası nedeniyle ihracat olmamasına rağmen bu artışı yetersiz sera ürünlerine bağlayacaksak domates ithalatına da gidelim. Bu arada bizim ünlü zam şampiyonu sivri biber üçte bir oranında ucuzlama olması çok sevindirici!

Uzun yıllar ucuzluğu ile övünülen giyim ayakkabı sektöründeki artış da vatandaşın referandum meydanlarına koşarak üstünü başını yıpratması olarak yorumlanabilir.

Şimdi her kesim, üreticisi, tüketicisi, hesabını kalıcı enflasyon rakamlara göre yapıyor, yüksek enflasyona uyum sağlıyor. Bu sarmal böyle gider.

Konun daha kötü tarafını konuşalım. Enflasyon olsun, ekonomi olsun siyasetin geri planında kalacak gibi. Türkiye partili Cumhurbaşkanına uyum sağlamaya çalışıyor. Tepedeki değişiklilik altını da etkileyecek Her partide genel başkanlık, yönetim tartışmaları 2019’a Cumhurbaşkanı adayı bulma arayışları, ekonomideki sorunların göz ardı edilmesine neden olacak.

“Enflasyonda bunu bekliyorduk, biliyorduk, dibi gördük, düşüş başlayacaktır, geçici, mevsimsel, yapısal reformlarla, Merkez Bankası’nın daha da sıkılaştırma politikalarıyla gelecek üç ay içinde düşer. Tarla ürünleri çıkınca, gıda tüketiminde de birkaç uyarlamayla her şey yoluna girer” açıklamaları zeytin hesabıyla uyuşmaz, piyasaları dahası vatandaşı ikna etmez.

Geçen Mart ayı enflasyonunda belirtmişiz. “Enflasyonu düşürmeyi ve kontrol altında tutmayı görev bilen Merkez Bankası’nın döviz kurlarını zapt etmek için uyguladığı sıkılaştırılmış para politikaları demek sonuç vermiyor. Referandumdan önce doları 3.65 liranın üzerine çıkarma da ne yaparsan” denilen ve gece gündüz jandarma gibi dolar/lira kurunu gözetleyen Merkez şimdi kalkıp gerçekçi olmayan enflasyon hedeflerini revize edecektir”. (Banka bir süre önce yıl sonu enflasyonu yüzde 8.5’e çıkararak revize etti).

Değişik zamanlarda da “ekonomi yönetimi karar almakta, olup bitene müdahalede geç kaldı. “Faizleri indir indir” demek yerine piyasa gerçeklerine göre zamanında düzenlemeler yapılsaydı iş çığırından çıkmazdı” diye yazdık, söyledik ama geçmiş olsun.

Yüksek enflasyon artık hayatımızın bir parçası olarak kalacağı gibi vereceği hasarlara da hazır olmakta fayda var.

Az zeytin yiyelim efendim.

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