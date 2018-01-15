Türkiye Boks Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen “22 Yaş Altı Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası” final maçlarıyla tamamlandı.

Antalya’nın ev sahipliğinde Muratpaşa Belediyesi Çağlayan Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyon kapsamında 47 ilden 235 sporcu madalya alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Azizi Yıldırım, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda sporsever takip etti.

Türkiye genelinde 19-22 yaş aralığındaki boksörlerin mücadele ettiği şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şöyle:

52 kg: Batuhan Çiftçi (İstanbul)

56 kg: Ünal Kalkışım (Bursa)

60 kg: Necat Ekinci (Ankara)

64 kg: Tuğrulhan Erdemir (Ankara)

69 kg: Serhat Güler (İstanbul)

75 kg: Utku Erdoğan (Adana)

81 kg: Gençkan Yağmur (İstanbul)

91 kg: Berat Acar (Samsun)

+91kg: Mücahit İlyas (Trabzon)