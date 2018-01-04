Tweet diplomasisi

Gösterilerin dördüncü gününde, İran hükümeti isyanın bastırıldığını görünce bir açıklama yaptı. Muhafazakarların kalesi sayılan Meşhed’de başlayıp, ülkenin heryerine yayılan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerde en 20 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı söyleniyor.

Onbeş bine yakın insanın sokağa çıktığı açıklandı. Tabi bu arada hükümeti destekleyen bir o kadar insanın da, sokağa çıktığı görülüyor. Şimdilik ortalık yatışmış gözükse de aslında hiçbir şeyin yatıştığı yok bence her şeyin yeni başlangıcı bu. İran hükümeti gösterilerde Amerika’nın parmağı olduğunu ima ediyor. Özellikle ABD Başkanının attığı tweetleri delil gösteriyor. Bununla da yetinmeyip, Amerika’yı Birleşmiş Milletlere şikayet etti. Daha önceki yazımda belirtmiştim “hangi Birleşmiş Milletler” diye. Karşınızda muhatap yok gibi. Bakalım İran’ın şikayetinin sonrasında ne çıkacak? Hoş önemli bir karar çıksa ne olur ki yaptırım gücü olmadıktan sonra?

Gelelim Ruhani Hükümetine. Özgürlüklere doğru bir açılım başlatmak istemişti. Ne kadar gerçekleşti bilinmez ortada görünen pek bir şey yok. Ama bir vaat bile insanları hareketlendirmeye yetiyor işte. Tıpkı Türkiye’deki Kürt açılımı açıklamalarının maliyeti gibi. Üstelik Türkiye’nin açılım bu defa ne kadar çok tersi söylense de başlangıçta seri icraatlar içermişti. Mesela havuzdan Habur Sınır kapısından davullarla zurnalarla PKK’lılara hoşgeldin denmişti. Aslında terörden mağdur olan herkese karşı bir skandaldı bu. Terörist olduğu net bilinen ve masum insanların canına kıyan, kimi, her yerde aranan bu insanların, davullarla zurnalarla içeriye girişine halk isyan etse de, gıkını çıkartmamıştı, hükümeti desteklemek adına. Şimdi açılan kutunun ardından kapatması o kadar zor ki. Tüm dünya Türkiye’den söyledigini gerçekleştir sonunu getir gibi taleplerde bulunmaya başladı. Sonrasını biliyorsunuz bugüne gelindi ve hiç kimse memnun edilemedi.

İranda Ahmedinejad’la başlayan bir Amerika ve daha ılımlı yaklaşımıyla, özgürlük açılımına değindi, çekildi. Ama işte kutu bir kere açıldı. Tıpkı Suriye’nin Amerika’ya karşı sinyaller yapmasının ardından geldiği durum gibi. Bir CNN ajanı diyordu ki, Ülkesine Amerika’yı sokan kaderini Amerika’nın ellerine verir.

Doğru değil mi, tartışmasını size bırakıyorum. Ama Ahmedinejad’ın Amerika’yı ziyareti, ardından Ruhani’nin İktidara gelirken Amerika ile olumlu ilişkilerden söz etmesi de önemlidir. Mesela İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın “özgür bir ülke olduğunu” ve bu yüzden “insanların kendilerini ifade etme hakkı” bulunduğunu söyledi. Ancak şimdi toparlamakta sıkıntı çekiyorlar. İran cumhurbaşkanı Ruhani bugün ise “hükümetin toplumda huzursuzluk yaratan, kamu düzenini bozan ve kamu mallarına zarar verenlere” ise tolerans göstermeyeceği uyarısında bulunuyor. Haklı olabilir ama birisi bir kere girdimi savaşması zordur. Ne Amerika ne İran savunduklarım arasındadır. Ancak bana göre çok geç kalmış bir protesto gösterisidir. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi İran ne sosyal, ne de siyasal anlamda bana hitap eder, üstelik tam tersidir. Bu tarz ülkelerin kadına, gözünü kulağını kapattıktan sonra her işi verebileceğini açıklaması bile, “sevmediğim ülke””ler” tarzına girmesine yeter. İslamî cezalarında bile eleştirmişimdir İran’ı, çünkü önce cezayı verip sonra parası olanı affetmek, hiç bir inanca, “doğru ya da etik” gelen bir şey değildir. Ama olayların analizini yaparsak, durum tam da budur. Şimdi bundan sonrası önemli. İran bir Irak ya da Suriye olur mu? Veya sessiz bir devrimle yerini modern bir rejime bırakır mı? Bu soruların cevabı önemli.

Bu arada Amerika’nın ciddiyetten uzak attığı tweetler ne işe yarar bilmiyorum ancak devlet tarafından resmi açıklamalar yapılması her anlamda dünya ülkelerinin saygılıca bir davranıştır. Bir ülkenin cumhurbaşkanının diğer ülkeye herhangi bir şekilde, twitlerle mesaj göndermesi, ne kadar doğru olabilir? Bu tarz yönetim, sadece yeni “Amerikan Hükümetine” özgü bir şey. Alman liderler komik denecek kadar Twitter’ı kullanmayı bilmiyorlar, hatta hiç kullanmayanlar var. Ama Trump ile birlikte ilk kez dünyada, “tweet diplomasisi” diye bir şey de başlamış oldu.