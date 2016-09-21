TVF Pro Beach Tour Nilüfer Etabı başlıyor

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Nilüfer Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Türkiye Plaj Voleybolu Nilüfer Etabı serisine ev sahipliği yapacak.

Yılın son organizasyonu olan Nilüfer Etabı’nda, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular şampiyonluk mücadelesi verecek.

Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle 22-25 eylül tarihleri arasında TVF Cengiz Göllü Plaj Voleybolu Tesisi’nde düzenleyeceği Pro Beach Tour Türkiye Plaj Voleybolu Nilüfer Etabı serisinde Türkiye’nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Ukrayna, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular mücadele edecek.

Pro Beach Tour’da yılın son organizasyonu olan Nilüfer Etabı’nda 9 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 26 takım şampiyonluk için ter dökecek. Turnuvada derece alacak olan sporculara toplam 40 bin TL para ödülü verilecek.

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Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Sporun farklı branşlarını Nilüferlilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Plaj voleybolunun kentimizde yaygınlaşması için TVF ile işbirliği yapıyoruz” dedi. Organizasyonda girişlerin ücretsiz olacağını belirten Başkan Bozbey, tüm Bursa halkını bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

4 gün sürecek turnuvada, 25 Eylül Pazar günü final heyecanı yaşanacak. Erkekler finalinin saat 13.00’de oynanacağı turnuvada, kadınlar finali de saat 14.00’de yapılacak.

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