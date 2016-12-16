Tuzak madde ile 3 dönem başkanlık

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yeni anayasa teklifinde, erken seçim kararı alınması durumunda, aynı kişiye 3. dönem başkanlık yolunun açıldığını belirterek, bunu “milli iradeye tuzak” olarak niteledi.

Toprak, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinde pek çok “tuzak madde” bulunduğunu ifade etti. “Üstü örtülü hukuk kurnazlıkları yoluyla” bir kişiye üç dönem ve daha fazla başkan olma olanağının getirildiğini belirten Toprak, “AKP’nin değişiklik teklifinin 8. maddesinde cumhurbaşkanı seçilme kriterleri sıralanırken bir kişinin beş yıllığına cumhurbaşkanı seçileceği, ikinci beş yıllık dönem için de aday olabileceği belirtilerek, bir kişinin en fazla iki dönem üstü üste cumhurbaşkanlığı yapabileceği yer alıyor. Teklifin 12. maddesinde ise ‘milli iradeye tuzak’ olarak nitelendirilebilecek bir hüküm hayata geçirilmek isteniyor; şayet cumhurbaşkanının ikinci dönem görev süresi içerisinde, Meclis erken seçim kararı alırsa, aynı kişinin bir dönem daha, yani üçüncü dönem için, 15 yıllık süre için aday olabileceği hüküm altına alınıyor. Bu düzenleme ile aynı kişiye 15 yıl görevde kalma olanağı getiriliyor. Aynı yöntemle, bir sonraki görev dönemi içinde de meclis tekrar erken seçim kararı alırsa, bu süreyi 20 yıla ve fazlasına uzatmanın amaçlandığı anlaşılıyor” dedi.

“OYLARI KONSOLİDE ETME İMKANI”

Bu düzenlemenin aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Meclis seçimlerinin neden aynı tarihte yapılmak istendiğini de açığa çıkarttığını kaydeden Toprak, “Partili Cumhurbaşkanı’ modeliyle, cumhurbaşkanı adayı hem kendisinin başkanlık kampanyasını hem de partisinin milletvekili seçim kampanyasını birlikte yürütme, oyları konsolide etme imkanına sahip olacak. Kaldı ki 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde, 2015’teki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, cumhurbaşkanının ve hükümetin devletin tüm olanaklarını kampanyada nasıl kullandıklarını gördük. Bu demektir ki cumhurbaşkanı ve iktidar partisi aynı tarihte yapılacak seçimler için devletin tüm olanaklarını seferber edecekler” değerlendirmesinde bulundu.

“15 YIL ÖNCESİ BAHANE EDİLEMEZ”

Toprak, anayasa değişikliğinin “koalisyonlardan kurtulmak, kesintisiz siyasi ve ekonomik istikrar” gerekçesine dayandırıldığını ifade ederken, “Ancak 15 yıldır tek başına kesintisiz iktidar olan, hükümette, mecliste, cumhurbaşkanlığında, yargıda, bürokraside tek başına hüküm süren AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Türkiye’yi getirdikleri nokta, bu tezlerini çürütmektedir” dedi.

15 yıldır Türkiye’de koalisyon olmadığını, bu durumda “Cumhurbaşkanı-başbakan, Meclis-hükümet çatışmasından, kavgasından” söz edilemeyeceğini belirten Toprak, “Tüm kamu ve ekonomi bürokrasisi kendi kadroları. Hala siyasi krizden, ekonomik krizden, istikrarsızlıktan söz ediliyorsa, 15 yıl öncesi bahane edilerek, bir kişiye, 10 yıl 15 yıl ve daha fazla tek başına ülkeyi yönetme yolu açılmak isteniyorsa, o zaman AKP’nin kendi içinde kriz var demektir. Şu anda 15 yıllık tek parti iktidarına rağmen Türkiye, 2001’deki üçlü koalisyon döneminden daha ağır siyasi, ekonomik, diplomatik krizler yaşamaktadır. Terör, işsizlik, dolar kuru, dış politikadaki çöküş, 2001 krizinin, üçlü koalisyon döneminin de kat kat üzerindedir” dedi.

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