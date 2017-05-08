Tülin Demir’in çiçek resimlerinden oluşan kişisel sergisi Ankara Gözde Sanat Galerisi’nde açıldı. 1957 Niksar doğumlu sanatçı, 1977’de 19 Mayıs Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1986’da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans tamamladı.

Halen TED Koleji’nde resim öğretmeni olarak görev yapıyor. Öğretmenliği çok sevdiğini söyleyen Demir, çocukları ve onların etkileşimden uzak yaptıkları resimleri çok sevdiğini belirtiyor.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ile Sanat Eğitimcileri Derneği üyesi olan sanatçı, çok sayıda karma sergide yer aldı.

Tülin Demir, resim sanatına bakışını şöyle anlatıyor:

“Her şey kırık pencereden dışarıya bakmakla başladı.

Bir noktadan başlayan, önce küçük; daha sonra gittikçe büyüyen geometrik kırılmalar…

Doğa çok güzel görünüyordu. Hayat da böyle değil mi? Her kırılmanın oluşturduğu belli belirsiz çizgiler ve bu çizgilerden oluşan bir bütün. Bu bütünün toplamı ise hayatın ta kendisi…

Bu kırılmaları tuvallere yansıtmak ve renklerle ifade etmek için heyecan duydum. Sonuç güzeldi… İşte tuvallerdeki geometrik kırılmalar böyle başladı. Beni nereye götüreceğini ise bilmiyorum.”

Sanat eleştirmeni Bünyamin Balamir, Tülin Demir’in ressamlığıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Sanatçı resimleriyle uzanıyor geçmişe. Nesnel gerçeklerdeki tutarlı ve bilinçli akademik yorumlamalarını resmin tüm kuram ve kuralları içinde çocuk kadar içten, çocuk kadar heyecan dolu ve ustaca sunuyor insanlara.”

Sanatseverler, sergiyi 21 Mayıs’a kadar gezebilir.

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