BURSA merkezli 16 ilde (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan 60 şüpheliden 25’i hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme bunlardan 22’sinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece tutuklu sayısı 32’ye yükseldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bursa merkezli yapılan operasyonda 16 ilde gözaltına alınan 60 şüpheliden 25’i daha adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüte bağlı olan ve daha önce kapatılan bir şirketin ortakları eğitim kurumlarının müdürleri ve müdür yardımcılarının da bulunduğu şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde ve Bursa’nın çeşitli semtlerinde 16 eğitim kurumu ile faaliyette gösteren Silm Eğitim Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş.’ye 28 Haziran’da kayyum atanmıştı. Daha sonra Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve ardından ticaret sicilinden kaydı Bursa Cumhuriyet Savcılığınca kaydı silinen şirketin eski yöneticilerininde aralarında bulunduğu 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, savcılığın talimatı doğrultusunda, İstanbul, Uşak, Kocaeli, Sakarya, Isparta, Şırnak, Ankara, Manisa, Tekirdağ, Antalya, Ordu, Samsun, Konya, Balıkesir ve Erzurum 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 10’u tutuklanmış, 18’i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Suçlar Büro Amirliği’nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yerlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında hakim karşısına çıkan toplam 53 kişiden 32’si tutuklanırken, 21 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu. Diğer 7 zanlının Emniyet’teki işlemleri ise devam ediyor.

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