Ankara’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla ‘Hamsi Günü’ düzenleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a TÜSİAV üyeleri ‘Şükran Belgesi’ takdim etti.

Yaşar : “Bu ülke güzel olursa hepimiz güzel oluruz. Bu kent güzel olursa hepimiz güzel oluruz. Çocuklarımıza torunlarımıza güzel bir Türkiye bırakmalıyız.”

Fethi Yaşar sivil toplum kuruluşlarıyla her yılın Ocak ayında düzenlediği ‘Hamsi Günü’nde bir araya geldi. Yemekten sonra kısa bir konuşma yapan Veli Sarıtoprak, “Fethi Yaşar, her zaman sivil topluma destek olmuş bir başkandır. Bizi ağırladığı için kendisine teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Veli Sarıtoprak’ın konuşmasının ardından kadın sivil toplumcular tarafından Fethi Yaşar’a ‘Şükran Belgesi’ verildi. Fethi Yaşar ise “Göreve geldiğim günden beri ticari odalar olsun, sivil toplumlar olsun elimden gelen yardımı yaptım ve yapamaya da devam edeceğim. Çünkü hayırlı bir iş yaptığımı düşünüyorum ve onların çalışmaları için Yenimahalle artık salonlarıyla kültür ve sanatın Ankara’da başkenti oldu.” şeklinde konuştu.

FETHİ BAŞKAN TAM BİR SİVİL TOPLUMCUDUR

Geleneksel hale gelen sivil toplumla ‘Hamsi Günü’ne sivil toplum derneklerinin yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan günde konuşma yapan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak kısa bir konuşma yaptı. Sarıtoprak, “Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsun tam bir sivil toplum dostudur ve bizden defalarca ‘Sivil toplum Beratı’ almıştır. Ankara’da sivil toplum kuruluşlarına en çok önem veren kişilerin başında gelir. Kapısı her zaman sivil toplum kuruluşlarına açıktır.

Davetlerine gider, davet eder, elinden ne gelirse sivil toplumcular için hiç çekinmeden yapar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her sene Ocak ayında gelenek haline getirdiği ‘Hamsi Günü’nde sivil toplum kuruluşlarıyla ve TÜSİAV’ bir araya toplar, ağırlar, aynı sofrada bir araya getirir. Vakfımızın ‘Şükran Belgesini’ takdim etmek üzere kadın sivil toplum başkanlarını davet ediyorum.” dedi. Konuşmasının ardından kadınlardan oluşan sivil toplumcular Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ‘Şükran Belgesi’ takdim etti.

YAPILAN BİR HİZMETİN KARŞILIĞINI SEVGİSİYLE VERİYOR

Belge için teşekkür eden Fethi Yaşar, “TÜSİAV’ın değerli Başkanı, sivil toplum kuruluşlarımızın Ankara’daki değerli başkan ve yöneticileri, kardeşim sayın Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, daha önceki sivil toplumcu Adnan bey. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Türkiye’nin sorunlarının aşılmasında ortak akla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yaşar sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada bir arada olmamızdan ve katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, Türkiye’nin sorunları var, yerel yönetimin sorunları var. Bunların aşılmasında ortak akla ihtiyaç var. Ben yaptım oldu dönemleri bitti. dünyada da bitti.

Kaynakların verimli kullanılması, ülkenin adalet içinde yönetilmesi, insan haklarına ve refah içinde vatandaşlarımızın yaşamasına ve yaşamaktan mutlu olduğu bir kente yaşaması da siyasi partilerden de önce sivil toplumlara büyük görevler düşüyor. Yandaş olmadan, halkın çıkarlarına çalışmalar yaparak bu ülkenin bizim kadar yetkili olduğu olmazsa olmazlarından olan sivil toplum kuruluşlarının daha da güçlenmesi ve onların duyarlılıklarının halk tarafından kabul görmesi en büyük arzumdur. Bunun için Yenimahalle Belediyesi olarak, sayın başkanında söylediği gibi göreve geldiğim günden beri ticari odalar olsun, sivil toplumlar olsun elimden gelen yardımı yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Çünkü hayırlı bir iş yaptığımı düşünüyorum ve onların çalışmaları için Yenimahalle artık salonlarıyla kültür ve sanatın Ankara’da başkenti oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu ülke güzel olursa hepimiz güzel oluruz. Bu kent güzel olursa hepimiz güzel oluruz. Çocuklarımıza torunlarımıza güzel bir Türkiye bırakmalıyız. Ben umudumu hiç yitirmedim. Bazen niye girdim bu siyasete diyorum sonra sokağa çıkıyorum bu halk o kadar güzel ki çocuk geliyor seni kucaklıyor, kadın geliyor kucaklıyor, esnafı gelip kucaklıyor. Yapılan bir hizmetin karşılığını sevgisiyle veriyor.”