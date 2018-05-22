Sarıtoprak; Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz

TÜSİAV’ın belediyeler ve iş adamlarıyla ortaklaşa düzenlediği çadır iftarlarına bu sene Yenimahalle de başladı.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak; “Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz diyorum”

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV’ın) Yenimahalle Belediyesi ve hayırsever iş adamı Şahap Yaralı ile düzenlediği iftar yemeğinde Demetevler’deki ihtiyaç sahiplerini ağırladı.

Her yıl ramazan ayında Ankara’nın çeşitli yerlerinde iş adamları ve belediyeler ile ortaklaşa iftar yemeği veren TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak gazetemize şu açıklamalarda bulundu; “Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı yıllardır çadır iftarlarını düzenler, belediyelerle iş birliği yaparak hayırsever iş adamlarının destekleriyle vatandaşları bir araya getirirler.

Bu tarz organizasyonların içinde olmaktan fevkalade mutlu oluyorum. Hep söylüyorum iş adamları, sanayiciler, patronlar yılda bir defa Ramazan Ayı’nda değil her zaman yoksul ve muhtaç insanların yanında olup ellerinden tutmalı. Gereken her türlü desteği vermeliler. Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz diyorum. Bütün hayırsever iş adamlarını bu tür organizasyonların milli birlik ve beraberliğimizi arttıracağını ve birbirimize kaynaştıracağını düşünüyorum” dedi.

Ramazan İslam Alemine huzur getirsin

Bütün Ramazan Ayında neredeyse bütün iftarlarını Yenimahalle Halkı ile açan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldığı iftar yemeğinde şu açıklamalara yer verdi; “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Yenimahalle’de, Ramazan Ayı’nın anlamını ve güzelliğini bu sofralarda sizlerle yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Ramazan’ın tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ne yazık ki Filistin’de Ramazan’a girmeden önce bir acı yaşadık.

Bugünlerde İslam âleminde yaşanan acıları bu Ramazan Ayı’nda yaptığımız dualarla, kıldığımız teravilerle, tuttuğumuz oruçlarla, yaptığımız yardımlarla dinmesini ve bu acıları İslam âleminin yaşamamasını diliyorum. Yenimahalle’de yaptığımız gibi, bu ülkede eşit yurttaş olarak yaşayabilmemiz, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in eşit yurttaşları olduğumuza inanıyorum. Bizim yeni reçeteye ihtiyacımız yok. Bizim 1923’teCumhuriyet’i kuran başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarından aldık.”

İftar yemeğinin giderlerini karşılayan hayırsever iş adamı Şahap Yaralı ise şu ifadeleri kullandı: “Vakıf olarak geçen sene de böyle iftar organizasyonları yapmıştık bu sene de yapıyoruz. Diğer vakıf ve sivil toplum örgütlerine örnek olması temenni ediyoruz. İftarımıza katılan tüm vatandaşlarımızın orucunu Allah kabul etsin diyorum.”

TÜSİAVın düzenlediği iftar yemeğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ORSİAD Başkanı Nedret Yener TÜSİAV üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen iftar yemeğinden önce hayırsever iş adamıŞahap Yaralı’ya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından şükran belgesi verildi.