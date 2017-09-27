Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Kahramankazan’da gerçekleştirilen yatırımlar ve ilçenin ticari potansiyeli masaya yatırıldı.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyet Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ziyarette Kahramankazan Belediyesi ve TÜSİAV arasında yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı. Ertürk başkan seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında TÜSİAV heyetini bilgilendirdi. Görüşmede ayrıca, Kahramankazan’daki termal su potansiyeli ve sanayi tesisleri masaya yatırıldı. Ertürk, Sarıtoprak’a, Kahramankazanlıların 15 Temmuz darbe girişiminde F-16’ların kalkışını engellemek için verdiği mücadeleyi simgeleyen “F-16’ya Dur” heykeli ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Lokman Başkan rol modeldir

Sarıtoprak, Kahramankazan’da olmaktan memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Lokman Başkan bizim için rol modeldir. Başkan burayı bir marka şehir yapmıştır, kahramanlık unvanını almıştır. Çok başarılı bir belediye başkanıdır. Burası artık bir termal kent, turizm kenti oldu. Biz de bunu en kısa zamanda değerlendireceğiz. Buranın yıldızı parlıyor artık Kahramankazan ulaşım imkânları ve buradaki savunma sanayine yönelik yatırımlarla iş dünyasının dikkatini çekiyor. Arkadaşlarımız buradaki imkânları değerlendirmek için buraya heyetler halinde geleceklerdir.”

Yatırım olanaklarını değerlendirdik

Başkan Lokman de, TÜSİAV’a ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirterek, “Türkiye’nin artık 2023 hedeflerine koşan, enerjisini üretime yönelten, birlik ve beraberlik içinde yeniden topyekûn bir kalkınma seferberliği yaptığı bugünlerde TÜSİAV’ın ilçemize gelip yatırım olanaklarını değerlendirmesi bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.