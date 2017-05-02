TÜSİAD’dan AB uyum süreci vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, AB uyum sürecine vurgu yaptı. Bilecik, “Söz konusu dönemde atılan olumlu adımların sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir” dedi.

Bilecik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Emeğin istisnasız karşılık bulması ve kapsayıcı sosyal haklarla teminat altında olmasının çağdaş bir demokrasi ve müreffeh bir toplum anlayışının temel koşulları olduğu vurgulayan Bilecik, “Toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalog, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşulları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturduğu çağdaş çalışma anlayışı, huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütüdür” dedi.

Bilecik, işgücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, çalışan ve işveren temsilcileri nezdinde tam bir işbirliği içerisinde ele alınmasının da, ekonomik büyüme, işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede, kadın istihdamının artışı ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi alanlarında kapsamlı ilerlemeler sağlayacağını belirtti.

Bilecik, AB sürecine ilişkin de önemli mesaj verirken, “Ülkemiz, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında, sosyal politikalar ve çalışma ortamı açısından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu dönemde atılan olumlu adımların sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir. Bu çerçevede ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma dünyamız ve toplumsal refahımız açısından çok olumlu etkiler yaratacaktır” dedi.

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