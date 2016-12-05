Turuncu Cafe çok renkli

Keçiören Belediyesi tarafından 2015’te kadının kendini daha rahat ifade etmesi, sosyalleşmesi ve kadına şiddete karşı güçlendirilmesi amacıyla çeşitli aktiviteler, söyleşiler düzenlemek amacıyla açılan Turuncu Cafe kadınlara yeni bir dünyanın kapısını araladı.

OKUMA AZİMLERİ PARMAK ISIRTTI

Kadınların kendini güçlü hissetmesi ve gücünü fark etmesini hedefleyen cafe 2 kadının da hayaline de vesile oldu. Üç çocuk annesi Iraz Altıntaş (52) 2015 yılı Eylül ayında okuma yazma kurslarına katılarak okuma hayalini gerçekleştirmiş.

Yine komşusu Fadime Erol (46) da okumayı sökmüş. Her iki kadının azmi hem aileleri hem komşuları tarafından takdir edilirken bu heyecanlarını şu sözlerle ifade ettiler, “Artık istediğimiz yere giderken zorluk çekmiyoruz, dolmuş ve otobüse kimseye bu nereye gider diye sormadan biniyoruz.

Okumayı daha da ilerleteceğiz, azimliyiz

Iraz Altıntaş Cafenin sosyalleşmelerine yardımcı olduğunu belirtirken, “Evden çıkamıyorduk, burası yakın…

Hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Çiçek bakımı ile ilgili öğrendiklerimizi evde uygulamaya başladık, yumurtayı haşladıktan sonra hem suyunu hem de kabuklarını değerlendiriyoruz.

Ayrıca artık çocuklarımızla daha güzel konuşup anlaşabiliyoruz, aramızdaki iletişim güçlendi. 2016’da da Turuncu Cafenin tüm etkinliklerine katılacağız.” dedi.

“BACAĞIM YANDI, İLK YARDIM BİLGİM İMDADIMA YETİŞTİ”

Turuncu Cafenin etkinliklerine açıldığından bu yana katılan Nesrin Türker (30), “Evde boş boş oturuyorduk, şimdi bir araya geliyoruz. Buraya ilk yardım kursuna gelmiştim, küçük bir ev kazası geçirdim, çayı bacağıma döktüm evde, bacağım yandı.

Burada ilk yardım eğitiminde öğrendiklerimi uygulayarak kendi kendimi tedavi ettim.” diyerek cafenin bilgilendirmeye katkısını ifade etti.

BAŞKAN AK’A MİNNETTARIZ

Spora yönelik etkinliklerin artırılmasını talep eden Hanife Yıldırım (51) ise “Komşumuzun sayesinde bu cafeden haberimiz oldu, açıldığından beri her etkinliğine geldim. Hamamönü, Hacıbayram, Doğal Yaşam Alanı gezilerine de katıldım, buradan öğrendiklerimle ailemle, çevremle iletişimim daha sağlıklı oldu. Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak’a kadına verdiği önemden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlere değer verildiğini hissettik, minnettarız.” dedi.

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