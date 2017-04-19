TÜROB: Turizmde gereken tedbirlerin alınmasını bekliyoruz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, referandumun olumlu sonuçlar getirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “sandıktan çıkan kararın” Türkiye için olumlu sonuçlar getirmesini umduklarını vurgulayan Bayındır, “TÜROB olarak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’ye, Türk turizmine ve ekonomisine katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Son iki yıldır, Türk turizminin kötü bir dönem içerisinde olduğunu hatırlatan Bayındır, “Sektörün dinamik yapısı ile inancını kaybetmeden profesyonel bir şekilde işine bağlılığını devam ettirmesi Türk turizminin gücünü yansıtmaktadır. Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye ekledi.

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