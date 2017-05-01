TÜROB: Otellerde doluluklar arttı ancak gelir kaybı sürüyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Mart ayında otellerin doluluklarının arttığını ancak gelirlerdeki düşüşün katlanarak sürdüğünü belirterek asıl geri dönüşün fiyatlarda olması gerektiğine söyledi.

TÜROB, veri ve analiz şirketi STR Global’in TÜROB için hazırladığı ‘Mart 2017 Ülke Performans Raporu’nu açıkladı. TÜROB tarafından analiz edilen rapora göre, Türkiye’nin Mart 2017’de otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 5.3 artarak yüzde 55.8 olarak belirlendi.

Mart 2016’da bu oran yüzde 53 olmuştu. Yılın ilk üç aylık döneminde ise yüzde 2.3 artışla yüzde 50.1’den yüzde 52.3’e yükseldi. Buna karşılık 2017 yılının ilk üç ayında oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke Türkiye oldu.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli üç ayda 74.2 Euro’dan 57.2 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 37.2 Euro’dan 29.3 Euro’ya geriledi.

Artışta şirketlerin toplantı ve etkinlik trafiğinin artışa geçmesinin etken olduğu belirtilirken, Nevruz dolayısıyla İran pazarındaki hareketin de Mart ayında doluluk rakamlarına olumlu yansıdığı belirtildi.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yükselişin istikrarlı olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken, “Umudumuz artması yönünde” dedi ve doluluk artışının olumlu olmakla birlikte gelirlerdeki büyük düşüşün sürdüğüne, asıl geri dönüşün fiyatlarda olması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul’da gelir kaybı katlandı

İstanbul’un Mart 2016’da yüzde 52.2 olan doluluk oranı, Mart 2017’de yüzde 7.5 artarak, yüzde 56.1 olarak ölçüldü. Mart 2016’da bu oran yüzde 52.2 olmuştu.

İstanbul’da gelirlerdeki kayıp ise büyüyerek devam ediyor. Ortalama günlük satılan oda bedeli 69.8 Euro ile 2016’ya göre yüzde 22.8 düşüş gösterdi. Mart 2016’da bu rakam 90.4 Euro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla düşüş 17 düşüş yaşandı ve 39.1 Euro oldu. Mart 2016’da bu rakam 47.1 Euro olmuştu.

Gelirdeki bu düşüş ile İstanbul, en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.

2017 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise 2016 yılının aynı dönemine göre doluluk oranı 2016 yılındaki 49.7’den 49.8’e yükseldi.

Ortalama günlük satılan oda bedeli ise 90.9 Euro’dan 68.4 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir 45.1 Euro’dan 34.0 Euro’ya geriledi.

Antalya umutlandı

Antalya Bölgesi Mart 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.5 artarak, yüzde 55.1 olarak gerçekleşti.

Mart 2016’da bu oran yüzde 49.8 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 54.4 Euro ile, 2016’ya göre yüzde 7.1 düşüş gösterdi.

Mart 2016’da bu rakam 58.6 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 2.7’lik bir artış yaşandı ve 29.9 Euro olarak ölçüldü. Mart 2016’da bu rakam yüzde 29.2 Euro olmuştu.

2017 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise doluluk oranı 2016 yılının ilk üç aylık dönemine göre yüzde 46.5’ten yüzde 52.8’e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 59.5 Euro’dan 49.3 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir ise 27.6 Euro’dan 26.0 Euro’ya geriledi.

Ankara da arttı

Ankara Mart 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.4 artarak, yüzde 61.1’e yükseldi. Mart 2016’da bu oran yüzde 58.5 olmuştu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli 63.1 Euro olarak, 2016’ya göre yüzde 14.3 geriledi. Mart 2016’da bu rakam 73.6 Euro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 10.5 düşüş yaşandı ve 38.5 Euro olarak ölçüldü. Mart 2016’da bu rakam 43.0 Euro olmuştu.

2017 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 55.4’ten yüzde 57.7’ye yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 75.5 Euro’dan 62.5 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir de 41.8 Euro’dan 36.0 Euro’ya geriledi.

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