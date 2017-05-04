TürkTraktör, kız öğrencileri otomotiv üretimine çağırıyor

TürkTraktör, kız öğrencilerin otomotiv alanında çalışmaya özendirmek ve Türkiye’de tarım ve otomotiv alanında kadın işgücünün artırılmasını desteklemek üzere başlattığı “Filizlerin Mucizeleri Projesi”nin eğitim alanındaki çalışmaları için İzmit’te bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etmeye başladı.

Türk Traktör’den yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Okuyan Kız Öğrencilere yönelik ziyaretlerde Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) eğitimleri verildikten sonra, TürkTraktör çalışanlarından oluşan gönüllüler ekibi de katılımcılara deneyimlerini anlatıyor.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte ise katılımcılar ve öğrenciler projenin anısı olarak okullarının bahçelerine 5’er adet ağacın dikimini gerçekleştiriyor. İzmit’teki 14 okul ziyaretinde 1,203 öğrenciye ulaşılacak TürkTraktör Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Ertem projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Tarım ve otomotiv alanında kadın işgücü ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz ‘Filizlerin Mucizeleri Projemizi’ Eğitim, Tarımsal Üretim ve İstihdam olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenecek şekilde tasarladık.

Projemizin eğitim tarafındaki çalışmalarının bir parçası olarak 11 Mayıs 2017 tarihine kadar İzmit’teki okullarımzı ziyaret edeceğiz. Ziyaretlerimizde temel amacımız kadın istihdamının geleceği olan kızlarımıza, üretim ve ağır sanayi alanına sağlayabilecekleri katma değeri anlatmak ve hayatın her alanında olduğu gibi, bu alanlarda da kadın gücünün önemini kendilerine örneklerle göstermek.”

Ceren Ertem, proje çalışmaları dahilinde, yapılan okul ziyaretleri için otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Adapazarı, Bursa, İzmit, Ankara ve Eskişehir’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin belirlendiğini belirterek, “Ziyaretlerimizde, kız öğrencilerimize ağır sanayide çalışmaları için rol model olup mentorluk yapıyor, öğrencilerle birlikte ailelerine ve öğretmenlere de toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarını artıran seminerler veriyoruz” dedi ve ekledi:

“Aynı zamanda, bu okullarda öğrenim gören kız öğrencilerin meslek seçimi ve alan-dal tercihleri üzerinde nelerin olduğunu ve eğitimini gördükleri mesleğe dair algı ve tutumlarını da araştırıyoruz.

Projemiz kapsamında 2017 yılı içerisinde toplam 58 okulda öğretmenler, veliler ile yaklaşık 3 bin kız öğrenci ile bir araya geleceğiz. Ziyaret programımızda yer alan İzmit ise, belirlenen 14 okul ve görüşülecek 1.203 kız öğrenci ile en yoğun programlardan birine sahip.”

Okulların, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, tarım teknolojisi alanlarında eğitim gören 100 öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) koordinasyonunda eğitim bursu da verdiklerini ifade eden Ertem, şöyle dedi:

“Tüm bunlara ek olarak, kontenjan sayılarımız ve ilgili kriterlerimiz kapsamında öğrencilerimiz TürkTraktör’de staj yapma imkanına ve mezun olduktan sonra ise, istihdam önceliğine sahip olacaklar. Bu anlamlı ve hayatlara dokunmayı amaçlayan projemizde emeği geçen ve desteklerini sağlayan tüm proje ortaklarımıza, TürkTraktör adına tekrar teşekkür ederim.”

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