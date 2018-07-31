İyi Partili Lütfü Türkkan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Dedaj’ın Kosova Türkleriyle ilgili çirkin açıklamalarını meclis gündemine taşıdı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM’de 27.Dönem çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Türkkan, Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj’ın sosyal medya hesabından Kosova’da yaşayan Türklere yönelik yaptığı çirkin açıklamaları TBMM’ye taşıdı.

Türkkan, konu ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergesinde;

“Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj, sosyal medya hesabından Kosova’da yaşayan Türklere yönelik çirkin açıklamalarda bulunmuş,“Balkanların Cadıları” başlığıyla paylaştığı yazıda ‘Türkiye ve Sırbistan’ın hedefi yeniden Kosova’daki stratejik konumuna geri dönmek, her iki ülke de bunu buradaki temsilcileriyle yapmak istiyor, yüzyıllık işgalin köklerinde kalanlar ve bu kirli işgalcilerin kalıntılarıyla, bunları Kosova’dan ve Gjergj Kastriot topraklarından kazıyıp atmak gerek.’ ifadelerini kullanmıştır.” diyen İYİ Parti Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Çavuşoğlu’na tepki verilip verilmeyeceğini sordu.

İşte Türkkan’ın soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.31.07.2018

Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj, sosyal medya hesabından Kosova’da yaşayan Türklere yönelik çirkin açıklamalarda bulunmuş,

“Balkanların Cadıları” başlığıyla paylaştığı yazıda “Türkiye ve Sırbistan’ın hedefi yeniden Kosova’daki stratejik konumuna geri dönmek, her iki ülke de bunu buradaki temsilcileriyle yapmak istiyor, yüzyıllık işgalin köklerinde kalanlar ve bu kirli işgalcilerin kalıntılarıyla, bunları Kosova’dan ve Gjergj Kastriot topraklarından kazıyıp atmak gerek.” ifadelerini kullanmıştır.

Dedaj, daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden Kosova’da yaşayan Türklere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çirkin saldırılarda bulunmuştur.

1-Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj’ın sosyal medya hesabından

“Balkanların Cadıları” başlığıyla paylaştığı yazıdan haberiniz var mıdır?

2-Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Dedaj’ın paylaştığı yazıda 600 yıldır o

toprakların kadim milleti olan Kosova’da yaşayan Türklere yönelik açıklamaları hakkında Bakanlık ve Türkiye olarak herhangi bir tepki verilmesi düşünülmekte midir?

3-Kosova’da her geçen gün elde ettikleri haklar geri alınırken, orada yaşayan soydaşlarımız devlet dairelerinde işe alınmazken, sizin bu konuda herhangi bir tepkiniz oldu mu? Kosova Hükümeti ile temaslarınızda bu konular hiç dile getirildi mi?