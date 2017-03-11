Türkiye’yi keşke kadınlar yönetse

Yapı Kredi Bankası CEO’su Faik Açıkalın’dan gelen bir mail dikkatimi çekti.Cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda hassasiyetini önceki yıllarda da kanıtlayan banka 2016 yılında da kadın yönetici sayısı ve kadın çalışan oranında sektör liderliğini sürdürdü.

Açıkalın, “toplam istihdam içinde kadın çalışan oranı yüzde 62 olan Yapı Kredi, 2016 yılsonu itibarıyla kadın yöneticilerin, toplam yöneticilere oranını ise yüzde 43” dedi.

2016’da da kadın çalışan sayısındaki liderliğini sürdüren Yapı Kredi’nin yeni işe alımlardaki kadın oranı ise yüzde 62 olarak gerçekleştiğini öğrenince pek çok sektörde “kadın doğum izni alır. Erkek çalışanın bu tür sorunları olmaz” mantığı ile kadın işçi yerine erkek işçileri tercih ettiklerini anımsadım.

Kuşku yok ki kadınlar sadece çalışma hayatında değil özellikle siyaset alanında da geniş katılım sağlamalıdır.

Türkiye’de siyasete maalesef erkekler hakimdir ve partilerinin bir çok önemli mevkilerinde kadın yerine erkek siyasetçi tercih ederler.

Bunun tam tersi olduğu bir Türkiye düşünebiliyor musunuz?

Kadın Cumhurbaşkanı, kadın Başbakan, Kadın Meclis Başkanı, kadın Ana muhalefet lider ve kadın parti genel başkanları

Sadece 1-2 erkek bakan dışında %90’ı kadın olan Bakanlar Kurulu.

Ve tabii % 90’ı kadın olan Türkiye Büyük Millet Meclisi.

İnanın bana Türkiye’de siyasetteki kavgalar sona erer, Türkiye gelişme hızında rahmetli Turgut Özal’ın dediği gibi çağ atlardı.

İşte kadınları siyasete sokmayan erkekler yüzünden yaşanıyor tüm bu kargaşa ülkemizde.

“Kadın çalışan oranı gelişmişlik göstergesidir”

Biz yine konumuza ve Türkiye’nin kadın çalışan rekortmeni Yapı Kredi’ye dönelim.

Tarihsel olarak kadına en fazla iş şansı veren kurumlar arasında olduğunu vurgulayan Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Kadınların çalışma hayatına katılımı ekonominin yanı sıra toplumun da gelişmişliğini yansıtan en önemli göstergelerden biri. Bu alanda ülkemizde özellikle son yıllarda çok ciddi bir politika izleniyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları adına projeler yürütülüyor. Yapı Kredi olarak kadın istihdamına verdiğimiz özel önemle bir anlamda ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, 73. yılımız olan 2017 yılında da kadın çalışan istihdamında sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Açıkalın şu bilgileri verdi: “Kurum olarak, Koç Holding tarafından oluşturulan İşte Eşitlik Bildirgesi’ne ve ‘Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum’ projesine destek veriyoruz. UN Women’in, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran ‘HeForShe’ ve ‘16 Günlük Aktivizm’ kampanyalarının katılımcıları arasında yer alıyoruz. Son olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içi demokrasinin güçlenmesi adına ‘Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor’ projesinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadık. Bu konuda halihazırda devam eden uygulamalarımızı güçlendirmek ve kapsamını genişletmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ni (UN WEPs) imzaladık. Gelecek yıllarda da kadın çalışan istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.”

Medya hep olumsuzlukları yazar diyenlere yanıtım olsun bu güzel haber.

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