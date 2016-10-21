Türkiye’ye yönelik hiç bir düşmanlık beslemedik

PYD lideri Salih Müslim, TSK’nın PYD/YPG’ye yönelik hava baskınlarına ilişkin olarak Türkiye’ye “hiçbir düşmanlık beslemediklerini” savunarak “ bize bağlı Kürt güçleri (YPG) tarafından Türkiye’ye bir mermi bile atılmamıştır.

YPG ve PYD’nin hiçbir zaman Türkiye’de gözü olmamıştır” dedi. Baskınlar sırasında “sivillerin de öldürüldüğünü” iddia eden Müslim, Musul operasyonuna katılmaya hazır oldukları işaretini de verdi.

Rus medya organı Sputnik ile uzun bir mülakat yapan Salih Müslim, YPG’nin Afrin’den Hatay’a havan mermisi atmadığını iddia ederken, Türkiye’ye yönelik hiçbir düşmanlık beslemediklerini savundu. TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarda “sivilleri hedef aldığını” iddia eden Müslim, TSK’nin baskınların sonucunda “ölen YPG’li olmadığını ancak 11 sivil hayatını kaybettiğinden bahsedildiğini” iddia etti.

Müslim “Türk uçakları DAİŞ’i desteklemek niyetiyle yerli halkı ve yerli örgütleri vurdu” gibi savları öne sürdüğü mülakat sırasında “Bize bağlı Kürt güçleri (YPG) tarafından Türkiye’ye bir mermi bile atılmamıştır. YPG ve PYD’nin hiçbir zaman Türkiye’de gözü olmamıştır. Erdoğan ve diğer Türk yetkililer YPG’yi lekelemek için bunları söylüyorlar. Biz hiçbir zaman Türkiye halklarına düşmanlık beslemedik. Türkiye bizi evimizde rahat bıraksın, kimse ondan birşey istemiyor” iddiasında bulundu.

Bir soru üzerine Suriye yönetiminin kendilerine silah vermediğini ve yönetimle hiçbir görüşmeleri olmadığını da söyleyen Müslim, Musul operasyonunda YPG’ye bağlı herhangi bir silahlı güç bulunmadığını savunurken de davet edilmeleri durumunda harekata katılabilecekleri sinyalini verdi.

Salih Müslim, Türkiye’nin Musul operasyonuna katılma talebine ilişkin olarak da Ankara’yı, “IŞİD’e destek vermekle” suçladığı açıklamalarında “Türkiye hiç bir zaman DAİŞ’e karşı bir operasyona katılmaz. Cerablus ve Şengal’de Türkiye’nin DAİŞ ile nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu gördük” gibi ağır iddiaları da dile getirdikten sonra “Türkiye’nin Başika’daki güçleri hiç bir zaman IŞİD’de karşı olmamıştır tam tersine IŞİD’e yardım etmek için ordadır” savlarını öne sürdü.

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