Türkiye’ye özel medya türleri!

Ana Akım Medya ne demek..? Bu tanımlamayı duyan bir yabancı ne düşünür acaba..?

Başka ülkelerde mevcut iktidar partisini destekleyen medya organları vardır, tıpkı muhalif bir medyanın var olması gibi. Hatta; aşırı sol ya da aşırı sağ fikirlere öncelik veren medya da vardır… İlgisi yalnızca spora ya da magazine yönelmiş medya organlarını da bulabilirsiniz oralarda…

Ama “Ana Akım Medya” diye bir şey yoktur…

Türkiye’de sabah kalkıp “bakalım neler olmuş memlekette” diyerek TV’de bir haber kanalını açarsanız, basın özetlerini seyredersiniz. Yandaş medya, muhalif medya ve “Ana Akım Medya” diye sınıflandırılmış bir biçimde…

Eğer haberleri “en suya sabuna değmeyen”, ya da “defalarca okunsa bile ne aslında olduğunu anlamayacağınız bir kıvraklıkla geçiştirilmiş” biçimde öğrenmek istiyorsanız; Ana Akım Medya kategorisine yoğunlaşmanız yeter…

İşin çok ilginç ve aynı zamanda “çok acı” yönü, şimdi Ana Akım Medya olarak sınıflandırılanların, bir zamanlar ülkenin en büyük, en çok okunan, en atlatma haberlere yer veren, kadrosu en geniş gazeteleri olması…

Bir açıklaması var bu garipliğin… Artık Ana Akım Medya olarak nitelenen bu gazetelerin hiçbirinin patronu “gazeteci” değil…

“Gazeteci” olmak başka bir şeydir, işadamı olmak başka… Gazeteciler için en önemli şey haberdir, işadamları için ise şirketin verimliliği, getirisi ve masrafların kısılması… Gazeteci “korkusuz” olmayı öğrenmiştir, işadamları ise, şirketinin üstüne titremeyi…

Medya için dönüm noktası, 7 Mart 1990 oldu… O gün Çetin Emeç diye bir “GAZETECİ”, karanlık bir suikasta kurban oldu…

…Ve o gün Hürriyet Gazetesi’nin “GAZETECİ” patronu Erol Simavi, işi bırakmaya karar verdi. Son gazeteci patrondu o. Aramızda bir tür “ağbi – kardeş” ilişkisi olduğu için, onun hissettiği acıyı, yıkılmışlık duygusunu yakından görmüştüm.

Kısacası; Çetin Emeç’in katilleri, aslında sadece onu değil Türk Gazeteciliği’ni de öldürmeyi başarmıştılar…

Sonrasını herkes biliyor…

Biliyorum ki, aranızda “bu adam şimdi neden bunları yazıyor?” diye soranlar olacaktır… Yanıt basit… Dünyaca ünlü besteci ve piyanistimiz Fazıl Say’a Beethoven Academy Ödülü verilmesini, Ödül Töreni’nin 17 Aralık’ta yapılacağını ve o törende Say’ın Aşık Veysel’in Kara Toprak türküsünü çalacağını neredeyse kimsenin bilmiyor olması…

Yandaş Medya’yı takip edenlerin bilmemesi doğal… İktidarın Fazıl Say’ı “ne kadar çok sevdiği(!)” biliniyor zaten… Ama Ana Akım Medya’yı takip edenlerin de haberi yok… Çünkü o gazeteleri yayına hazırlayanlar “ne olur ne olmaz, sakata gelmeyelim” diye düşünmüşler galiba… Bereket Cumhuriyet’te kısa haber ve birkaç haber sitesinde biraz daha ayrıntılı olanlar vardı da, bazılarımız öğrendi..

Aslında saçmalıyorum galiba…

Şehit haberlerini, çatışma haberleri bile küçültmeyi kabullenmemişler miydi bunlar..?

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