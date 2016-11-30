Türkiyeye gelen ziyaretçi sayısı azaldı

2016 yılı ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı ilk dokuz ayına göre yüzde 26,46’lık bir azalışla 24 milyon 671 bin 316 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 yılı Ekim ayına ilişkin giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşlara ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, 2016 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2015 yılı ilk dokuz ayına göre yüzde 26,46 azalış gösterdi ve 24 milyon 671 bin 316 oldu.

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ SAYISI ARTTI

2016 yılı ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı ilk dokuz ayına göre yüzde 16,68’lik bir artışla 4 milyon 424 bin 488 oldu.

YABANCI TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,79 AZALDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2016 yılı Ekim ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79’luk bir azalışla 2 milyon 449 bin 948 oldu. Bu ziyaretçilerin 80 bin 238’i günübirlikçi oldu.

Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller 792 bin 320 ziyaretçi ve yüzde 32,34 oran ile İstanbul, 787 bin 1 ziyaretçi ve yüzde 32,12 oran ile Antalya, 217 bin 345 ziyaretçi ve yüzde 8,87 oran ile Edirne, 190 bin 942 ziyaretçi ve yüzde 7,79 oran ile Artvin, 151 bin 820 ziyaretçi ve yüzde 6,20 oran ile Muğla oldu.

YABANCI TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 31,35 AZALDI-

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,35 azalış göstererek 22 milyon 696 bin 776 oldu. Bu ziyaretçilerin 592 949’u günübirlikçi oldu.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller, 7 milyon 878 bin 111 ziyaretçi ve yüzde 34,71 oran ile İstanbul, 5 milyon 743 bin 341 ziyaretçi ve yüzde 25,30 oran ile Antalya, 2 milyon 468 bin 325 ziyaretçi ve yüzde 10,88 oran ile Edirne, 2 milyon 4 bin 394 ziyaretçi ve yüzde 8,83 oran ile Artvin, 1 milyon 650 bin 690 ziyaretçi ve yüzde 7,27 oran ile Muğla oldu.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE ALMANYA OLDU

2016 yılı Ekim ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 491 bin 59 ziyaretçi ve yüzde 20,04 oran ile birinci, Rusya Federasyonu 222 bin 719 ziyaretçi ve yüzde 9,09 oran ile ikinci, Gürcistan 178 bin 386 ziyaretçi ve yüzde 7,28 oran ile üçüncü sırada yer aldı.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 3 milyon 630 bin 367 ziyaretçi ve yüzde 16,00 oran ile birinci, Gürcistan 1 milyon 867 bin 929 ziyaretçi ve yüzde 8,23 oran ile ikinci, İngiltere 1 milyon 467 bin 299 ziyaretçi ve yüzde 7,26 oran ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN VATANDAŞ ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI

Geçici verilere göre; 2016 yılı Ekim ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,33’lük bir azalış, çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0,85’lik bir azalış kaydedildi.

Geçici verilere göre; 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,57’lik bir azalış oldu. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 1,51’lik bir azalış kaydedildi.

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