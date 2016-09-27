Türkiye’ye destek olmaya devam edeceğiz

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AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin AB sürecine desteklerinin süreceğini açıkladı.

Bugünkü şehit haberlerini Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında aldıklarını belirten Çelik, şehitler için Allah’tan rahmet, yakınları için başsağlığı diledi. Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirterek sözlerine devam eden AB Bakanı Ömer Çelik “Bu, insanlığın barbarlığa karşı mücadelesidir. Sadece Türkiye’nin meselesi değildir. FETÖ, PKK, PYD ve DAEŞ ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Birleşik Krallığın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, tarihsel dostluğumuza uygun bir şekilde, Türkiye ile dayanışma göstermesi bizi çok memnun etmiştir. Avrupa’dan ilk ziyaret, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği Bakanı Alan Duncan tarafından yapıldı. Aramızdaki ortak değerler ve tarihten gelen bağların ciddi bir göstergesi oldu. NATO müttefikiyiz. NATO müttefiki olarak dünyanın pek çok yerinde teröre karşı omuz omuza dayanışma içerisindeyiz. Balkanlar’dan orta doğuya, Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya geniş bir coğrafyada barış, güvenlik ve istikrar için beraber çalışıyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE BİR AVRUPA GÜCÜDÜR”

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İngiltere’nin AB’den ayrılması konusuna da değinen AB Bakanı Ömer Çelik “İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkma kararı aldı ama; Avrupa’dan çıkmak anlamına gelmiyor bu. Birleşik Krallık tarih boyunca bir Avrupa gücü oldu ve yoluna devam edecek. Türkiye de, AB üyesi olmasa da tarihi bir Avrupa gücüdür ve Avrupa demokrasisidir. 15 Temmuz sonrasında da birinci sınıf bir demokrasiye sahip olduğunu, halkıyla beraber göstermiştir.” diyerek sözlerine devam etti.

Çelik, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdiği mücadeleye en güçlü desteğin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’dan geldiğini söyledi. Bugün burada bulunuyor olması dayanışma için, İngiltere’nin desteğinin altının çizilmesi bakımından önemlidir” dedi.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN GELECEĞİ HAKKINDA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEDİR

Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için önemli bir destek verdiğini ifade eden AB Bakanı Ömer Çelik “Ticari ve diğer ilişkilerimiz açısından da gayet verimli bir ilişkimiz var. AB konusunda, gerek ikili ticaret anlaşmaları, gerek Avrupa’nın geleceği ve Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu vizyon konusunda bundan sonra Birleşik Krallık’la yakın ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde zaman zaman Türkiye karşıtı söylemler oldu. Bunu bir kötü parantez kabul edip, geleceğe odaklanmamız lazım. Özellikle Avrupa’da yükselen aşırı sağ akımlara, bizim bölgemizdeki terör örgütlerine karşı islamofobik ve antisemitist akımlara karşı beraber yapacağımız çok iş var. Teröre karşı mücadelede de yapacağımız çok iş var. Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa’nın geleceği hakkında söz sahibi ülkelerdir. Birer Avrupa gücü ve demokrasisi olarak bundan sonraki süreçte de söz söylemeye devam edeceğiz. Sürdürülen TİTİP anlaşması, bizim açımızdan gümrük birliğinin güncellenmesi anlaşması ve İngiltere’nin bundan sonra AB ile yapacağı anlaşmalar, çok önemli ve yoğun bir gündemle bizi karşı karşıya bırakıyor.” dedi

“HER GÜN DARBE KORKUSUYLA YAŞANACAK BİR DURUM YOK”

AB Bakanı Çelik ve İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Ankara’daki Avrupa Birliği Bakanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, eski İstihbaratçı ve emekli Albay Atilla Uğur’un 2,5 aydır İngilizlerin Güneydoğu’daki aşiretlerle görüştüğü ve bu aşiretler öncülüğünde kasım ayında yeni bir darbe girişiminin gerçekleşeceği yönündeki iddiasının sorulması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

“Kuşkusuz bu Fethullahçı Terör Örgütü dünyanın en tehlikeli örgütlerinden biri olduğu için Türkiye’ye zarar verme, yeni terör eylemleri gerçekleştirme konusunda arayışlar içinde olacaktır. Dolayısıyla Fethullahçı Terör Örgütüne karşı diğer terör örgütleriyle olduğu gibi mücadele sürecektir. Bunlar canice işlere imza attılar. Bunların ellerine imkan geçerse başka canice işlere girişmeleri de söz konusudur. Buna karşı tabi ki uyanık olmak gerekiyor; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemen bir devlettir. Hükumet, Anayasal kurumlar işinin başındadır. Her gün darbe tehlikesi veya korkusuyla, bu tip söylentilerle yaşanacak bir durum da yoktur. Devlet, hükumet işinin başındadır. Terörle mücadele konusunda uyanıklık sürecek.”

“SPEKÜLATİF BİR HABER”

Söz konusu haberin yanlış bilgiye dayandığını belirten AB Bakanı Çelik, haberin spekülatif olduğunu vurgulayarak, “İngiltere ya da başka müttefiklerimizle ilgili bu tip spekülasyonlardan uzak durmamız gerekir. Müttefiklerimizle teröre karşı mücadele ediyoruz. Zaten spekülatif bir haber, zaten temeli olmayan şekilde bir haber olarak yayınlanmış durumda. Dünyanın çeşitli taraflarında beraberce mücadele ettiğimiz müttefiklerimizle ilgili böyle şeyler çıktığı zaman bunlar yalanlanıyor. Çok sayıda haber çıkıyor. Bunların ciddiye alınmaması gerekir. Haberin kurgusu, aktarımı itibariyle de son derece yalan, yanlış bilgiye dayandığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

“AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’YE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sözlerine başsağlığı dileklerini ileterek başlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, terörizm ile mücadele konusunun, Türkiye ile Birleşik Krallığı birleştiren en önemli alanlardan olduğunu ve Bu alandaki çabalarının devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin darbe girişimine karşı mücadelesini tebrik ettiğini, Türkiye’de demokrasinin üstün gelmesini halk sayesinde gerçekleştiğini söyleyen Boris Johnson, sözlerine şunları da ekledi:

“Gaziantep ve Türkiye’nin güneyinde de bulunduğumuz ziyaretlerde görüyoruz, Türkiye gerçekten göz kamaştırıcı bir başarı ile bu süreci yönetiyor. Sayın Erdoğan ve Türk Halkını gösterdikleri cömertlik konusunda tebrik ediyorum. Üç milyon mülteci Türkiye’de bulunuyor. Avrupa’nın geri kalanındaki ülkeler olarak geleceğimiz için Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Suriye’ye insani yardım konusunda en büyük yardımda bulunan ikinci ülke Birleşik Krallıktır bildiğiniz gibi. Umarız Suriye’ye istikrar yakın zamanda gelir. Türkiye bu süreçte hayati bir rol oynamaya devam edecek. Sizin bu süreçte İngiltere ve Türkiye arasındaki yeni ortaklık vizyonunuz bizim için çok önemli. Geleceğimiz için paylaşacak çok şeyimiz var.

AB üyeliği sürecinde Türkiye’ye destek olmaya devam edeceğiz. Bizim ortaklığımız hem AB’nin hem iki ülkenin geleceği hem bütün bölge için çok önemli” dedi.

“İDDİALAR ASILSIZ, TEMELSİZ VE HATTA SAÇMADIR”

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un İngiltere’nin ülkenin güneydoğusundaki aşiretlerle görüştüğüne dair iddiasıyla ilgili sorulan soruya ise İngiliz Bakan “Biz omuz omuza Türkiye ile terörün her türüne karşı mücadele ediyoruz. İddialar asılsız, temelsiz ve hatta saçmadır. Türkiye’nin demokratik olarak seçilmiş kurumlarını bu tür girişimlere karşı desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortaktır.” şeklinde cevapladı.

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