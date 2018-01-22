Günümüz dünyasında savaşlar yalnızca askeri güçle kazanılamıyor…

Askeri anlamdaki taktikler önemli olsa da, asıl vurucu güç “kitleleri kandırmaya yönelik çarpıtmaları kullanmak” oldu…

Son örnek, “Afrin’in yeni bir Kobene olmasına izin vermeyin” başlıklı bir bildiri…

“Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler ve insan hakları aktivistleri, Rusya, İran ve ABD hükümetlerini; ‘Suriye sınırlarının Türkiye tarafından ihlal edilmesinin önlenmesi ve Afrin halkının barış içinde yaşamaya devam etmesinin sağlanması’ için çaba göstermeye çağırıyoruz” diye devam ediyor…

…Ve emin olun ki bu bildiri adı geçen hükümetlere etkilemek için hazırlanmamış…

Asıl amaç güzel sözler kullanarak, konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan kitleleri etkilemek… Şimdi gelin devam edelim bu bildiriye bakmaya…

“Nüfusunun büyük çoğunluğu Kürt olan Afrin, Suriye’nin en barışçıl ve stabil bölgelerinden biridir. Çok az uluslar arası yardım almasına rağmen, en çok Suriyeli mülteci kabul eden ve son 5 yılda nüfusunu ikiye katlayıp 400 bine ulaşmamış durumdadır. Şimdi düşmanları ‘Türkiye destekli cihad grupları, el Kaide ve Türkiye” tarafından kuşatılmış bulunmaktadır.”

“Suriye’nin bir bölgesi nasıl oluyor da Suriyeli mülteci kabul ediyor?” diye şaşırmadınız değil mi..?

Eğer şaşırdıysanız, en iyisi “Türkiye’nin Afrin’e o bölgeyi DEAŞ’tan temizlemiş olmasından intikam almak için saldırdığının” öne sürüldüğü bölümüne hiç girmeyelim…

Zeytin Dalı Harekatı’nın Fransa’nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi’nde ele alındığını da unutmayalım ama…

Ne yazık ki, bu sadece başlangıç…

Türkiye’nin dış politikasını hiç alışmamış.in biçimde “eeeyyy, sen kimsin yaa, vurduk mu oturturuz, sizde öğrenecek değiliz” söylemleriyle yürütmesini gülümseyerek seyrediyorlardı… Afrin Operasyonu sırasındaki güç ve çabukluk gösterisi ise bazılarını fena telaşlandırdı…

Çünkü onlar; sonunda çıkacağı kesin paylaşım kavgasında yeni bir rakip değil, söz dinleyen, bağırıp çağırsa da sonunda isteneni yapan bir Türkiye istiyorlar…

Önümüzdeki günlerde Önce genel insan hakları, bağımsız yargı ve basın özgürlüğü gündeme gelecek ve bu yalnızca, iktidar karşıtlarını harekete geçirmek için kullanılacak… Yoksa onların umurunda bile değil bunlar… Siz hiç Arap ülkelerinin bu konuda eleştirdiğini duydunuz mu..?

Asıl darbe, iktidarın halk desteğini yitirdiği zamana saklanıyor…

O zaman devreye La Hey’deki mahkemede Savaş Suçu işlendiği gerekçesiyle yargılanmak girecek…

Anayasa Değişikliği Referandumu sırasında yaratılan söz düellosunun “evet” oylarına katkısı hatırlanınca, Hollanda Hükümeti’nin de La Hey’de olduğu gerçeği de takılıyor insanın kafasına…

Hayat ne garip sürprizlerle dolu..?