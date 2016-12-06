Türkiye’nin vitrini İstanbul!

1950’ler, yaşam tarzımızda önemli değişikliklerin meydana geldiği yıllar olarak tarihe geçti ama bunun farkına varamadık…

Amacım öncelikle “karşı devrim” operasyonlarından söz etmek değil. Türkiye’de yaşam tarzı değişiklerinin başlamasına neden olmuştur “karşı devrim” çalışmaları ama, bugün konumuz onlar olmayacak…

50’li yıllar, köyden şehre göçün başladığı ve giderek büyüdüğü bir zaman dilimi oldu. Göçün ilk hedefi İstanbul’du tabii. Doğup büyüdükleri yerlerdeki olanaklardan mutlu olmayanlar, “taşı toprağı altın olan(!)” İstanbul’a doluşmaya başlamıştı.

Birinci nesilden olanların “şehirli olmayı” beceremedikleri, aksine “şehri köyleştirdikleri” söyleniyordu. Pıtırak gibi yayılan gecekondu mahalleleri, bunun örnekleri olarak değerlendiriliyordu…

Yaşayabilecek parayı kazanmak zorunda olan erkeklerden bir kısmı apartman kapıcısı, kadınlar temizlikçi olmaya başlamış ve böylece; köyden göçenlerin şehrin en merkezî yerlerinde yaşamaları dönemine geçilmişti.

Kendi köyünde hayal bile edemeyeceği kadar para kazanan bu insanlar, para biriktirmeye başlamışlardı. Bazıları köydeki mallarını da satıp bu paranın üstüne eklemiş ve bazı kapıcılar, çalıştıkları apartmanı satın alabilmişti. Birkaç otomobil alıp taksicilik yapmaya başlayanlar vardı. Artık adını “zengin” olarak duyuranlara rastlanıyordu. 60’lı yıllarda Taksim’deki Maksim Gazinosunun önündeki durakta çalışan taksilerin çoğu, Kapıcı Mahmut denilen birinindi.

Olanlar, buraya kadar normal…

Çalışmanın, para biriktirmenin ve sonunda sınıf atlamayı becermenin; eleştirilebilecek bir tarafı yok… Benim sözünü etmek istediğim “yaşam tarzı değişimi” ikinci nesil köylülerin yetişkin yaşa gelmesi ile başlayan bir şey…

Onlar tarlaların, ağaçların, hayvanların olduğu köylerde değil; şehrin göbeğinde doğmuşlar; orada büyümüşlerdi. Doğa onlar için bir şey ifade etmiyordu. Bütün ağaçların adı “ağaç”, bütün kuşların adı “kuş”; gül, papatya dışındaki bütün çiçekler de “çicek”ti…

Öncelikle kendi sınıf atlama çabalarına odaklanmış anneler ve babalar ise onları bu konuda yetiştirip eğitmeyi akıllarına bile getirmiyorlardı. Zaten çocuklar öğrenecekse, bunlar “bir sınıf daha atlamayı” sağlayacak şeyler olmalıydı…

İstanbul giderek; yönetiminden sokaktaki bireyine kadar bu anlayışın hakimiyeti altına girdi sonunda…

Yeşil alanların yok edilmesine tepki göstermek bir yana “kolay yoldan para kazanmayı” çağrıştırdığı için; kentsel dönüşümü, yolları genişletmek için tarihi değerlerin yıkılmasını destekler oldular…

Az da olsa, bir kısmı “sınıf atlamayı kolaylaştıran” mafya ve din tüccarlığı gibi işleri bulaştı bu arada… İki kardeşten birinin mafya lideri, ötekinin tarih şeyhi olmasına bile tanıklık edildi İstanbul’da…

Olup bitenlerin İstanbul’a etkisini görmek istiyorsanız eğer, işiniz çok kolay. Orada yaşıyorsanız etrafınıza bakmanız, başka yerde yaşıyorsanız gidip 2-3 gün kalmanız yeter..!

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