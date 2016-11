Türkiye’nin var olma mücadelesi

“Dalından şüphe ettiğin ağacın,

gölgesinde soluklanmayacaksın!”

Paulo Coelho

Bir satranç tahtası düşünün, aktörleri sürekli değişiyor, şah mı, mat mı sorusuna zaman bile bırakılmıyor.

Dünya siyaset sahnesi toz duman.

Bizim Yozgat ağzıyla “Kel Ali’nin bağı…”

Bu arada biz neredeyiz?

Biz hedefte ve namlunun ucundayız…

“Türkiye’yi nasıl parçalarız, hangi ölçüde lime lime ederiz?”

düşüncesinde ve zaman zamanda, bu düşüncelerini konuşmalarıyla tatbikat safhasına koyanlar, birkaç koldan saldırmaktadırlar.

Çin’de bir öğrencinin tankın önüne çıkıp durmasını “işte demokrasi âşıkları, özgürlük adına direnenler…” diye, gerek yazılı basında ve gerekse görsellerde dünyayı ayağa kaldıranlar, 15 Temmuz kalkışmasında, tankların altına yatanları, kurşunlara hedef olanları, görmezden gelip “tiyatrodur!” demelerini unutmak mümkün müdür?

Kalkışmanın başarısız olması neticesinde, karalar bağlayan, dünyanın bazı devletlerini dost (!) sınıfına koyabilir miyiz?

Bu dostlar! her aldıkları kararlara “evet” diyecek liderlere alışık olduklarından, “Ey, ey, ey” diyen bir Türk liderini hazmetmeleri, kabullenmeleri söz konusu olmadığından, devirmek ve ardından Türkiye’yi kaos ortasında bırakmak için ellerinden geleni artlarına koymamaktadırlar.

Dostlarımız (!) Türkiye’den hava parası almaktan ve istemekten bıkmamışlardır.

Sürekli “bu topraklarda ne işin var?” demeye getirmektedirler.

Türkiye’de “yetti be birader!” dedikçe, “acıttı mı?” misali bağırmaya ve Türkiye’yi sıkboğaz etmeye devam etmektedirler.

Açıkça dillendirmek istedikleri şudur; “Bizler, sizi parçalayacağız, öncelikle ulusal yurtseverlerinizi bertaraf edeceğiz…”

Bu dostlarımızın (!) hedefleri böyle olduğuna göre, bize düşen nedir?

Birlik beraberliğimizi muhafaza etmektir.

İç düşman, dış düşman kol kola verdiklerine göre, birlik beraberlikten başka bir silahımız yoktur. Dostlarımıza da (!) şüpheyle bakmamız da ve her zaman uyanık kalmakta başyapıt olmalıdır.

Onun içinde Paulo Coelho’nun şu sözü sanki tam bize göre; “Dalından şüphe ettiğin ağacın gölgesinde soluklanmayacaksın”

Oysaki biz dost (!) bildiğimiz o kadar çok dalın altında gölgelendik ki, yıllardır şimşeklerden kurtulamadık.

Bizde hiç mi hata yapmadık? derseniz, bu sorunun cevabını bir Rus atasözüyle bağlayayım “Evi camdan olan, komşusunun evine taş atmaz…”

Devletlerin her zaman iki yüzü vardır; Bir yanı dost, diğer yanı düşmandır…

Siz ne düşünüyorsunuz?