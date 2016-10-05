Türkiye’nin makinecileri iran pazarında yeni fırsatlar arıyor

Makine Tanıtım Grubu, Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı’nda (TIIE) Türkiye’yi temsil edecek. Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, “İran pazarındaki hareketlilik, işbirliği yapmamız durumunda her iki ülkenin de yararına olacak ve Türkiye ekonomisine bir canlılık katacak” dedi.

Türkiye’nin Makinecileri, uluslararası toplum tarafından uygulanan ambargoların kalkmasıyla küresel ekonomiye entegre olma yolunda önemli adımlar atan İran’a yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. 5-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı’na (TIIE) katılacak Makine Tanıtım Grubu, birçok sektörün önde gelen temsilcilerinin buluşacağı organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.

Sanayi sektörünün gelişiminde stratejik işkollarından ziyaretçilerin buluşacağı TIEE bu yıl Çin, Almaya, Japonya ve Güney Kore gibi dünyanın önde gelen ülkelerinden pek çok katılımcıya ev sahipliği yapacak.

30 bin metrekareye yakın alanda gerçekleşecek fuarda, Türkiye’nin İran’a ihracatında en büyük ikinci kalemi oluşturan makine sektörü, güçlü bir tanıtım kampanyası gerçekleştirecek.

TIEE’ye, Türkiye’den 54 firmanın katılacak. Fuarın Türkiye Makinecileri’nin Tahran’da katılacağı ilk fuar olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“İran pazarındaki hareketlilik işbirliği yapmamız durumunda her iki ülkenin de yararına olacak ve Türkiye ekonomisine bir canlılık katacak. Bu alanda önemli bir potansiyel olduğunun bilinciyle; makine sektörü olarak İran’daki temaslarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ziyaretle, uzun bir aradan sonra Tahran’a giden ilk makine heyeti olmuştuk. TIEE’deki varlığımız da ticari ilişkilerimizin gelişimine önemli bir katkı sağlayacak.”

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