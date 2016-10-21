Türkiye’nin ilk güvercin oteli Diyarbakır’da açıldı

DİYARBAKIR’da, güvercin meraklıların ihtiyacını karşılayacak ilk güvercin oteli açıldı. 25 odalı güvercin otelinde yüzlerce güvercin barınırken, günlük bakımları yapılan kuşlar için sahiplerinin aylık 150-200 lira ücret ödediği öğrenildi.

Merkez Bağlar ilçesinde 3 güvercin meraklısı tarafından açılan 3 katlı güvercin otelinde, apartman ve sitelerde yaşayan ve aralarında doktor, mühendis, iş adamlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından oluşan güvercin meraklılarının, kuşlarına hizmet vermeye başladı.

Sahipleri tarafından otele getirilen güvercinler önce sağlık kontrolünden geçtikten sonra gerekli bakımların ardından odalarda numaralandırılan kutularına konuluyor. Evlerinde güvercin besleyemeyen tutkunları ise, otele bıraktıkları güvercinlerini gelip onlarla ilgilenip, otelin damında bir süre uçurabiliyor. Güvercin sahiplerinden aylık 150-200 lira konaklama ücreti alındığı belirtildi.

Güvercin Otelin işletmecilerinden Müslüm Bayhan, güvercin tutkunu olduğunu belirterek Sur ilçesinde yaşanan çatışmalı ortamın ardından, kuşlarını da alarak oradan göç ettiğini belirtilerek, “Sur’daki güvercinlerimden kalanları buraya getirdim onlardan üretim yaptım, mağdur olan diğer arkadaşlarımızın güvercinlerini de alarak bu projeye başladık. Daha sonra evinde güvercinine bakamayan çeşitli meslek gruplarından arkadaşlar güvercinlerini getirmeye başladı.

Otelimizde piyasa değeri 10-20 bin lira arasında değişen güvercinler var. Onların sağlık kontrollerini, banyolarını da biz yaptırıyoruz” dedi.

Çeşitli ırklardan güvercinleri otellerinde barındırdıklarını belirten Erdal Urak ise, Güvercin oteli projelerini genişleterek büyük bir tesis haline getirmek istediklerini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istediklerini sözlerine ekleyen Urak, “Otelimizdeki güvercinler uzun süre kapalı alanda kalıyor. Sağlık koşulları aslında çok iyi değil, biz elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli gelmediği zamanlarda oluyor. Büyük bir tesiste bu projeyi devam ettirirsek hem bizim için, hem de güvercinler için daha iyi olacak. Ayrıca Diyarbakır’da büyük katkı sağlayacaktır. Güvercin meraklıları çok fazla farklı illerden de gelip burada güvercinlerle vakit geçirme olanağı yakalayabilirler.

Bu da Diyarbakır’a turizm açısından da büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Güvercinlerini otele getiren işadamı Kadir Bulut da, uzun yıllardır güvercin tutkunu olduğunu ifade ederek, otelde yüzden fazla güvercini bulunduğunu söyledi. Bulut, “Çok fazla bakma imkanım olmadığı için ben de güvercinlerimi buraya getirdim. Vaktimin büyük bir kısmını burada geçiriyorum” dedi.

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