Nanografen şirketi, Türkiye’nin ilk grafen katkılı müzik aletini üretti. Grafenin müzik sektöründe kullanılmasının birçok yeniliği de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırmacısı Yard. Doç. Dr. Burcu Saner Okan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu ile Inovent A.Ş. ortaklığında kurulan Nanografen şirketi, grafen katkılı müzik aleti üretimi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Müzik aletinin üretim aşamasında, Sabancı Üniversitesi-Kordsa Global A.Ş. Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nden Dr. Jamal Seyyed Monfared Zanjani de destek verdi.

Ahşap klarnet üretiminde önde gelen isimlerden olan Aydan Akıneri’nin kurduğu Akıneri Müzik Aletleri ile Nanografen şirketlerinin birlikte yürüttüğü çalışmada grafenin, klarnetin kaplama işleminde kullanılan epoksi içerisine çok düşük bir oranda dağıtıldığı ve klarnet hafifletilerek daha sağlam bir ürün haline getirildiği açıklandı.

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