Yatıyoruz kalkıyoruz döviz yükseliyor, Türk parası değer kaybediyor.

N’oluyor?

Türk Lirası, ABD Doları’na karşı son dönemde hızlı bir değer kaybı yaşadı.

Kur, Çarşamba günü 4,92’nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Böylelikle TL’nin değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 25’i aştı

Merkez Bankasının müdahalesi günler sonra geldi ve 4,54’e gerileyen dolar saatler sonra bu yazıyı yazarken yeniden 4,70’i gördü

Bu yükseliş ya da diğer bir deyişle Türk parasının değer kaybedişi neden, nasıl gerçekleşiyor?

Var mı anlayan diye Google araştırması yaptım sizler için.

Şimdi bulgularımı sizlerle paylaşayım:

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, kurdaki yükselişin ekonomiyi üç şekilde etkileyeceğini vurguluyor:

Döviz borcu olan şirketler eğer bu borca karşı sigorta almamışlarsa borçlarını bu kurdan ödeyemez hale gelecek. O yüzden şirket bilançoları bozulacak.

Doğrudan ve dolaylı enflasyon etkisi olacak. İthal edilen malların fiyatları fırlayacak. Türkiye’de üretilen ve ithal girdi kullanan malların fiyatları da artmaya başlayacak.

Kurun yükselişiyle beklenti bozulması yaşanacak. Hem beklentiler bozulduğu için döviz yükseliyor hem de döviz kurunun artışı beklentileri bozarak genel bir davranış bozukluğu ortaya çıkarıyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) baş ekonomisti Zümrüt İmamoğlu ise ‘sağlıksız’ olarak nitelendirdiği kurdaki yükselişin reel sektöre ‘sarsıcı’ etkilerinin olacağını belirtiyor.

Kredi tarafında bir sıkışma olması durumunda ekonominin olumsuz etkileneceğini belirten İmamoğlu, döviz kurundaki yükselişin en başta finansman maliyetlerini yükseltecek bir gelişme olduğunu aktarıyor ve şunları söylüyor:

“Faiz oranları da aynı oranda artıyor. Ayrıca döviz cinsinden borçluluğumuz da çok yüksek. Ülke olarak hem dış borcumuz var hem de reel sektörün döviz cinsinden borcu çok yüksek seviyelerde.”

Son ekonomik tablo ise şöyle:

Türkiye’de özel sektörün net döviz açık pozisyonu Ocak 2018 itibariyle 222,7 milyar dolar.

Kurdaki yükseliş ile beraber özel sektörün dış borcu TL cinsinden 1 haftada 112 milyar TL arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yıl Nisan ayında enflasyon yıllık yüzde 10,85 geldi.

2017 yılında ise enflasyon yüzde 11,92 oldu. Bu rakam 2004’den beri kaydedilen en yüksek veri.