Çankaya Belediyesinin kültür ve sanat alanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezi; açıldığı günden bu yana sanatseverlerin, aydınların uğrak noktası haline geldi.

Modern yapısı kullanışlı iç mimarisi ile önemli sergilere, konferanslara ve buluşmalara ev sahipliği yapan Merkez, bahçesinde bulunan Nazım Hikmet ve Zülfü Livaneli anıtı ile de Çankayalıların ilgi odağı oldu.

Çankaya Belediyesinin kültür ve sanat alanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezi; açıldığı günden bu yana sanatseverlerin ve aydınların uğrak noktası haline geldi. Modern yapısı, kullanışlı iç mimarisi ile önemli sergilere, konferanslara ve buluşmalara ev sahipliği yapan merkez, açıldığı günden bugüne kadar 25 bin kişiyi ağırladı. Açılışı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli’nin katılımıyla gerçekleşen Merkez, birçok ressam, şair, yazar, yönetmen ve aydını sevenleriyle buluşturdu. Açılalı henüz 9 ay olan Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde bugün kadar 16 konferans, söyleşi ve panel, 12 film gösterimi, 9 konser ve 14 sergi gerçekleştirildi. Etkinliklere katılan kişi sayısı ise 25 bin.

Çankaya’da yükselen yatırımların her birine Türkiye’nin önde gelen değerlerinin isimlerini vererek onurlandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Zülfü Livaneli’ye ikinci jesti ise merkezin önüne yapılan anıt oldu. Nazım Hikmet ve Zülfü Livaneli’nin birlikte yer aldığı anıt için Taşdelen şunları söyledi: “Aynı ırmakta akan, aynı güneşin sofrasında oturan, bu toprakların hasretini, umudunu yazıp söyleyen iki değerimizi bu anıtla yaşatıyor olmanın onurunu yaşıyoruz. Nazım Hikmet ve Zülfü Livaneli yalnızca bu ülkenin değil tüm insanlığın iki değeridir”.

Çankaya’nın en önemli semtlerinden Yıldız’da inşa edilen merkez 3 kattan oluşuyor. Adını usta sanatçıdan alan merkezin salonları da yine sanatçının eserlerinin ismiyle anılıyor. Giriş katında “Salon Serenad” ve sergi salonu olarak hizmet veren “Mutluluk Sergi Salonu”; alt katta Müzik Edebiyat, Sinema ve Dans Atölyeleri; üst katta ise 120 kişilik “Leyla’nın Evi Konferans Salonu” yer alıyor.