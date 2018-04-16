SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye’nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, “Türkiye’nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Niye yav, su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım” dedi.

Tekirdağ’da partisinin il kongresini katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye’nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, şöyle dedi:

“Türkiye Ortadoğu’nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. İsrail’in ve komşularının bu su kaynaklarından eşit miktarda faydalanabilmesi için ileride, Fırat ve Dicle havzalarının üzerlerindeki tesislerle birlikte, uluslar arası bir kuruma devri gündeme gelecektir. Hoppala, Biz AB ile anlaşma imzalıyoruz, İsrail’in su ihtiyacı için bizim Fırat ve Dicle havzalarının devri için gündeme geliyor, bizim yetkililerimiz imza atıyor. Bunun hesabını nasıl verirler ya. Şimdi gündemde başka bir madde var, Türkiye’nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Su birlikleri var, Türkiye’de kendi sularını kendileri çıkarıyorlar. Kim bunu yapıyor? Doğrudan doğruya çiftçinin kendisi. Ama şimdi diyorlar ki, Siz bunu beceremiyorsunuz, bunu şahıslara satacağız, şirketlere satacağız. Siz onlardan alacaksınız.’ Niye yav su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım. Çiftçinin kullandığı suyu sen götür başkasına ver. Göreceksiniz Allah muhafaza etsin o suların tamamını yabancılar satın alırlar. Kendi suyumuzu içerken onlara haraç ödemek zorunda kalırız. Bu mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bu böyle gitmez. Onun için artık, deniz bitti. Duvara tosladılar, bundan sonra bizim hiçbir problemimize çözüm üretmezler.”

‘BÖYLE KALKINMA OLMAZ’

SP lideri Temel Karamollaoğlu, hükümetin vatandaşları kalkınma oranlarında kandırdığını da iddia ederek, şunları söyledi:

“Özellikle şimdi ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonomide bütün imkanları bitirdiler ama iş lafa geldiği zaman, uçaklarımız havalanacak, helikopterlerimiz kalkacak, tanklarımız yürüyecek. Afrin’de biz bu zaferi kendi uçaklarımız, tanklarımızla yaptık. Ağlar mısın, güler misin kendi halimize. Ben az, çok sanayiyi biliyorum. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yaptım. Bir fabrika nasıl kurulur? Bir işletme nasıl ayağa kalkar? Hele de böyle uçak gibi bir konuyu ele aldığınız zaman onun yüzlerce değil, binlerce parçasını imal ettirebilmek için nasıl bir hazırlığa ihtiyacınız var. Bugün devlet elimizi sanayiden çektik diyor. Sanayiye girmeyeceğiz diyor. Arkasında da uçağı nasıl imal ettiğimizi söylüyor. Muhterem arkadaşlarım, milleti bir kere aldatırsınız. İki kere aldatırsınız, üçüncüde aldatamazsınız artık. Eğer her şey yolunda gidiyorsa şu 3,5 milyon işsizlik oranı niye var. Bunun hesabını vermek icap eder. Eğer biz kalkınıyor sanayide devrim yapıyorsak, yav tarımdan başlasak siz 5 milyon ton buğdayı niye ithal ediyorsunuz ? Sanayiyi, uçağı bıraktım, toprağı dahi ekip, biçemiyorsunuz daha. Böyle bir kalkınma olur mu?”