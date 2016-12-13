Türkiye’nin “bocce mabedi” yenileniyor

Türkiye’de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan Belediyesi Bocce Salonu’nda bakım onarım çalışmaları başladı.

Türkiye’nin ilk bocce salonu olma özelliğini taşıyan yapıdaki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak, uluslararası ve ulusal alanda yeni müsabakalara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kahramankazan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye’de Bocce sporunun merkezi konumunda olan Kahramankazan Belediyesi Bocce Salonu’nu yenilemek için kolları sıvadı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Bocce Salonu’nda yaptıkları keşif çalışmalarının ardından tadilat çalışmalarına başladı.

Bakım onarım çalışmaları kapsamında salonun iç duvarları ve zemini başta olmak üzere yenileme çalışmaları yapılacak. Salonda ayrıca su tesisatı, ısı sistemi, lavabo, banyo, tribün, çatı yalıtımı olmak üzere yapının tüm detayları ele alınacak.

Belediye ekipleri, çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak spor salonu hizmete sunmayı hedefliyor.

Bocce’nin merkezi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Bocce Salonu’nun Türkiye’de bu spor dalının merkezi konumunda olduğunu belirterek, salonun ilçe halkı tarafından da yoğun olarak kullanıldığını söyledi. Bocce salonunun Türkiye’de bocce sporu açısından için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Ertürk, yapının uluslararası ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sporcu bir ilçeyiz

Türkiye’nin ilk bocce salonu olan yapıdaki çalışmaların biran önce tamamlanarak salonunun hizmete açılacağını belirten Ertürk, şunları kaydetti:

“Kahramankazan gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına tüm bireyleriyle sporcu bir ilçe. Tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da büyük yatırımlara imza attık ve atmaya devam edeceğiz.

İlçe halkımızın faydalanabileceği iki adet yarı olimpik yüzme havuzu inşa ettik. Dünya standartlarında bir spor salonumuz var. Yine iki adet çim sahamız var ilçemizde.

İlçemize gelen sporcuların ve kendi sporcularımızın konaklayacağı 5 yıldızlı otel standartlarında bir kamp merkezimiz var. Tüm bunların yanı sıra halkımızın faydalanması için parklarımızda spor aletleri bulunuyor. Ayrıca okullarımızın spor salonları için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra belediyemizin birçok branşta faaliyet gösteren spor kulübü var.

İlçemizde 12 değişik branşta 1500 lisanslı sporcu ve 5000 civarında da aktif sporcumuz var. Spor kulübümüzün BAL Ligi’nde ilçemizi temsil eden futbol takımı ile İkinci Lig’de bulunan kadın voleybol takımı var.

Ayrıca bu iki branşın yanı sıra dart, bowling, halter, Kick-Box, güreş, bocce, basketbol, karate, taekwondo, cirit ve badminton dallarında da takımlarımız ilçemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil ediyor. Bunlardan Bocce takımımız ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı.

Bocce takımımızdan 50’ye yakın sporcu milli takıma girmek suretiyle üniversitelere sınavsız giriş yaptı. Ayrıca yine bocce alanda uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bocce sporcularımızın uluslararası müsabakalarda birçok derecesi bulunuyor.”

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