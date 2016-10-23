Nasuh Mahruki, “Türkiye’nin Akut’u hepimizin Akut’u” dedi. Türkiye’nin alanında öncü ve lider sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 20 yıllık çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi Maltepe Park’ta ziyaretçilerle buluştu.

Banu Noyan organizasyonuyla 20-30 Ekim tarihlerine arasında sergilenecek olan 50 adet fotoğrafta arama ve kurtarmanın zorlukları, kurtarılan canlar, fedakarlık, umut, sevgi, sorumluluk duygusu ve bütün bunları gerçekleştiren gönüllü insanlar gözler önüne seriliyor.

Türkiye’nin Akut’u hepimizin Akut’u diyen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki ve AKUT Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllülerinin katılımı ile açılan sergi ilk gününde ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

AKUT’un zengin arşivinden özenle seçilen fotoğraflarda Türkiye’nin AKUT’unun yaşanan afetlerdeki önemi, derneğin 20 yıllık öyküsü ve mücadelesi bir kez daha vurgulanıyor.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki “Hepiniz fotoğraf sergimize hoş geldiniz. Maltepe AVM’ye bize böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ederim. 20 yılı geride bıraktık. Tüm çalışmalarımızı tamamen gönüllü olarak yapıyoruz.

Türkiye’nin Akut’u

Ana sorumluluğumuz hayat kurtarmak. AKUT’taki herkeste büyük bir ciddiyet, düzen ve bu davaya adanmışlık vardır. Memlekete faydalı işler yapmak, insana, ülkeye ve devlete hizmet etmek için nerede boşluk var ise orada çalışıyoruz.

Çöp temizlikleri de yapıyoruz, huzur evi ziyaretleri de… Hayvan barınaklarına da gidiyoruz, okul boyamaya da… Aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz. AKUT Arama Kurtarma Derneği’nde 2 bin 200 civarında gönüllümüz var.

Bunların %40’ı kadın gönüllüler olmak üzere yalnızca 3 tane maaşlı personelimiz var. 20 yıldır duyduğunuz AKUT’ta herkes gönüllü…

Yurt dışında Türkiye’yi temsil ediyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş, onaylanmış Türkiye’nin ilk kurtarma takımıyız aynı zamanda dünyanın 7. sivil toplum kuruluşuyuz. Yola bir arama kurtarma takımı olarak çıkmıştık .

Zaman içerisinde Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduk” diyerek AKUT’un Türkiye için önemini bir kez daha vurguladı.

2 bin 400 üstü insanın, hayatını kurtarmış durumdayız.

AKUT’un 20 yıllık çalışmalarından da söz eden Mahruki, “Bugüne dek 2 bin 300 civarında arama ve kurtarma çalışmamız var. 2 bin 400 üstü insanın, binin üzerinde evcil ve vahşi hayvanın hayatını kurtarmış durumdayız.

Bütün bunları yurt içi ve yurt dışında sizlerin desteği ile çeşitli yardımlarınızla gerçekleştiriyoruz. Sadece kurtardıklarımız için değil AKUT’un geride kalanlar için de önemi var. Dilerim AKUT’un ikinci 20. yılında daha da büyüyerek Türkiye’nin hayatında yer almaya devam edeceğiz.

Türkiye’yi ve Türk milletini hem ülkemizde hem de bütün dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar AKUT’a verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ederim. Türkiye’nin AKUT’u hepimizin AKUT’u…” diye konuştu.

Maltepe Park AVM

Maltepe Park AVM Müdürü Ozan Canbolat, ise “Akut çok önemli bir dernek. Ben böyle bir sergi açılışını gerçekleştirdiğimiz ve katkıları için Nasuh Bey’e çok teşekkür ediyorum” diyerek sergiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maltepe Park AVM ziyaretçilerinin akınına uğrayan sergide yer alan fotoğrafları inceleyen vatandaşlar, çalışmalarından dolayı, AKUT yetkililerine teşekkür etti.

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