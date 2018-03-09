Avrupa’dan çıkan sesler, Türkiye’nin Afrin’de işinin olmadığına dairdi. Türkiye’nin, Suriye’nin içişlerine karışmaması gerektiğini söyleyen Avrupalılar ile konuşurken bazı şeylerin gerçekten yanlış bilindiğini fark ediyorum.

Bunun sebebi, hep söylüyorum, sadece Türkiye’dekiler değil, Almanya’daki halk ta haberleri maalesef, ortak sesli (birbirinden pek farkı olmayan ) televizyon kanallarından öğreniyorlar. Papağan gibi ezberledikleri aynı şeyleri söylemlerinden artık bana gına geldi “bir başka fikir daha sürsenize” diyorum “yok”, yine aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Tamam, diyelim haklısınız, hiçbir ülkenin bir başka ülkeye girip de operasyon yapmaması, silah kullanmaması gerekir, kabul.

O halde Amerikan askerinin Suriye’de, Irak’ta işi ne? Onları halk mı çağırdı? Yo Iraklılar Saddam’la, Suriyeliler de Beşar Esad’la gayet mutlu mesut geçiniyorlardı, kimse aksini söylemesin. Gerekçe olarak, demokrasi yoktu dediler, “peki size ne, onları demokrasisinden”, siz önce kendi demokrasinizi sağlayın sonra dışardakilere bakın, hem dünyada bir tek Suriye’de ve Irak’ta mı demokrasi yoktu?

Yeraltı kaynaklarının zengin olmadığı pek çok ülkenin, yüzüne bile bakmadılar, bir dolarlık masrafı bile çok gördüklerinden, oralara asker bile yollamadılar. Neden Irak, Suriye, Libya gibi ülkelere demokrasi getirmeye çalıştılar? Libyalıları, Iraklıları, Suriyelileri herkesten çok sevdikleri için mi? Bunun cevabı ne?

Çok açık, ya stratejik konuları yüzünden ya da yeraltı kaynaklarına göz diktikleri için, bu ülkelere, “güya” “demokrasi getirme amacıyla” müdahale ettiler. “Afrin’de Türk askerinin ne işi var” diyenlere başka cevaplar da var, mesela; sınırımızdan ülkemize soktukları ve destekledikleri terör örgütlülerini bitirme hakkına sahip olduğu için, Türk askeri Afrin’de var ve olmalı da.

Terörün yaratıcıları ve destekleyicileri (onları biliyorsunuz) iyi bilir ki, terörle yaşayan milletler, teröre karşı istedikleri kadar kesin tavırlı olsunlar, yine de bu zulümden hiçbir şekilde kurtulamazlar. Teröristin ne zaman ve nerede saldıracağını belli olmaz çünkü.

O yüzden, devletlerin (ki Türkiye, yasal bir devlettir) teröre karşı kendilerini savunma hakları var ve bu hak, o devletin resmi ordusu ve güvenlik kuvvetleri ile sağlanır.

“Türkiye’nin Afrin’de ne işi var” diyenlere bir başka cevabım, ya da bir sorum var:

Afrin’deki PKK ve YPG’li Kürtlerin yanında, İngiliz, Amerikalı, İsveçli, Alman, hatta Çinli bir gencin ne işi var?

Avrupa’nın her yerinden eline silah alan gidiyor, Suriye’ye yerleşiyor, bunu eleştirmiyorlar, sınırlarını ve halkını korumak yükümlülüğünde bulunan Türk ordusunun, “burnunun dibinde ki topraklarda ne işi var” diyorlar?

Tamam, olur, siz ta binlerce kilometre uzaklardan gelin Suriye’ye, Irak’a, yerleşin, cirit atın, istediğinizi yapın ama Türk askerine bu hakkı tanımayın. Üstelik asırlar boyu Türk toprakları olan bu ülkelerde, azımsanmayacak ölçüde Türk kökenli bir nüfus varken.

Sadece Irak’taki Türk kökenli nüfus toplamda 4 milyonu geçiyor. Suriye’deki kesin olmamakla beraber 3 milyon civarında Türk kökenli insan var, belki de daha fazla, Suriye geçmişte tam bir kapalı kutu olduğu için net rakamlar verilemiyor ama yine de bu, orada Türk olgusu gerçeğini de değiştirmez.

Demem o ki, Türk askerinin Suriye ve Irak’ta bulunmasının pek çok mantıklı sebebi varken, hiçbir gerekçesi ve bağlantısı olmayan ülke ve askerlerinin, hatta sade vatandaşlarının oralarda silah kullanması normal kabul ediliyor.

Modern çağda milliyetçilik güzel bir şey değil, ancak hiç olmadığı zaman, işte böyle gelir, avucunuzdaki son lokmanıza kadar alır giderler, hayatta kalırsanız, ne âlâ! Onun için üzgünüm ama Türkiye’nin sadece Afrin’de değil, sınırının çizildiği her yerde işi var!