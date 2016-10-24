Türkiye’den talepte bulunmadık

Peşmerge güçlerinin Başika’da bombardıman düzenlenmesi için Türkiye’den talepte bulunduğu açıklamalarının “gerçeği yansıtmadığı” öne sürüldü.

Rûdaw’a konuşan Peşmerge Güçleri Başika Cephesi Komutanı Tuğgeneral İskender Gerdi, “Türkiye’den bombardıman yapılması talebinde bulunmadık” şeklinde konuştu.

Haberde Ankara’dan yapılan “Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ’tan temizlemek için harekete geçtiler. Bizim Başika Üssü’ndeki askerlerimizden, oradaki unsurlarımızdan yardım istediler” açıklamasına dikkat çekildi.

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