Ana Sayfa Dünya Türkiye’den narenciye sevkiyatı başlıyor

Türkiye’den narenciye sevkiyatı başlıyor

-
Editör
-
6
PAYLAŞ
Türkiye'den narenciye sevkiyatı başlıyor
Türkiye'den narenciye sevkiyatı başlıyor

Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Vladimir Bulavin, Türkiye’den narenciye sevkiyatının kısa zaman içerisinde başlayacağını bildirdi.

hızlanıyor

Bulavin, gazetecilerin “Türkiye’den narenciye sevkiyatı başladı mı?” sorusuna “Elimde kesin bir bilgi henüz yok, fakat önümüzdeki günlerde başlayacak” şeklinde yanıt verdi.

Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Ruslan Davıdov, “Gümrük buna hazır. İş sektörü hazır olur olmaz, sevkiyatlara başlayacağız” diye ekledi.

Rusya, 11 ’de Türkiye’den bazı ürünlerin ithalatına izin veren kararnameyi yayınladı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI