Türkiye’den narenciye sevkiyatı başlıyor

Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Vladimir Bulavin, Türkiye’den narenciye sevkiyatının kısa zaman içerisinde başlayacağını bildirdi.

Narenciye sevkiyatı hızlanıyor

Bulavin, gazetecilerin “Türkiye’den narenciye sevkiyatı başladı mı?” sorusuna “Elimde kesin bir bilgi henüz yok, fakat önümüzdeki günlerde başlayacak” şeklinde yanıt verdi.

Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Ruslan Davıdov, “Gümrük buna hazır. İş sektörü hazır olur olmaz, sevkiyatlara başlayacağız” diye ekledi.

Rusya, 11 Ekim’de Türkiye’den bazı ürünlerin ithalatına izin veren kararnameyi yayınladı.

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