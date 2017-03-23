BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Şu anda Türkiye’den kaçmak ya da uzaklaşmak doğru strateji olmayacaktır. Türk varlıkları şu anda değerinin altında. Hangi standarttan bakarsanız bakın normalde bu içinde olduğumuz zamanlar piyasaya girilmesi gereken zamanlardır. Piyasadan kaçma zamanları değildir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “12.Türk-Arap Ekonomi Forumu”na katıldı. Forumun açılışında da bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Küresel medyadaki yansımalarına baktığınızda Türkiye’nin bir demokratik buhrana doğru gittiğini düşünmeniz işten bile değil. Sanki Türkiye, demokrasiden uzaklaşıyormuş gibi bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Aslında durum bunun tam tersi. Türkiye anayasa reformu yoluyla istikrar kazanacak, idari istikrar mümkün olacak. Bu anayasa reformu çok daha demokratik, çok daha sağlam ve güçlü bir ülkenin temelleri atacak. Ne yazık ki Türkiye’de algı ile gerçeklik arasında büyük bir boşluk oluşmuş durumda. Gerçekliğe baktığımız zaman algının çok daha önde ve çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Anayasa değişiklinin algıya nasıl yansıdığı ne yazık ki bu olumsuzluklardan muzdarip ve bu algı gerçeklere dayanmıyor. İnsanların kendi idrakiyle alakalı bir durum. Ne görmek istiyorsa onu görüyor insanlar” dedi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI NORMLARA YAKLAŞTIRACAK”

Mehmet Şimşek, “Anayasa değişikliği Türkiye’yi uluslararası normlara yaklaştıracak. Yapmaya çalıştığımız şey, idare anlamında ya da bir hükümet sistemi olarak, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi içermekte. Başkanlık sistemi dediğimizde, pek çok ileri demokrasi ülkesinde bunun olduğunu görüyoruz. ABD gibi Fransa gibi ülkelerde başkanlık sistemi var. Türkiye için önerilen başkanlık sistemi de küresel anlamdaki en iyi uygulama örneklerinden hiç bir fark arz etmiyor. Parlamenter sistemin kuvvetli parlamento meclis kısmı muhafaza edilecek ve başkanlık sisteminde de hükümeti halk tarafından doğrudan seçilen bir başkan idare edecek. Yürütme aslında başkanlık makamı adı altında konsolide olmuş olacak. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan arasında bölünmekten ziyade idare tek başlı hale gelecek” şeklinde konuştu.

“BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NE YAZIK Kİ ÖZÜYLE DEĞİL, SÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLİYOR”

Referandum konusunda konuşan Şimşek, “Burada soru şu; bir kontrol mekanizması var mı, bu uluslararası normlarla paralel mi? Evet kesinlikle öyle. Yargı bağımsız. Yargının üyeleri ağırlıklı olarak parlamento tarafından çoğunluk oyu neticesinde seçilecek. Geri kalan üyeler başkan tarafından seçilecek. Bu, Fransa ve ABD gibi ülkelerde hali hazırda devam eden sistem ve örneklendiği şekilde işlenecek. Dolayısıyla Türkiye’nin anayasa değişikliği ile aslında geriye doğru götürülmeye çalışıldığı gerçeklere dayanan bir yargı değil. Bu anayasa değişikliği ne yazık ki özüyle değil, sözüyle değerlendiriliyor ve bu anlamda söz konusu algı da ağırlıklı olarak bir takım şüpheler üzerinden ilerliyor. Kişilerin kendi idraklarından kaynaklanan şüpheler üzerinden kurulan bir algı söz konusu. Aslında başkanlık sisteminin, Anayasa reformunun idari ve siyasi istikrar getireceği aşikar” dedi.

Şimşek, “Bugün duyduğunuz ‘Türkiye şöyle ilerliyor’ şeklindeki bütün spekülasyonlar, şüpheler, korkular hiç biri aslında bir şeye dayanmıyor. Tamamen mesnetsiz” dedi.

“’TÜRKİYE BİR DEMOKRATİK BUHRANA DOĞRU GİDİYOR’ ALGISI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL”

Mehmet Şimşek, “’Türkiye bir demokratik buhrana doğru gidiyor’ algısı kesinlikle doğru değil. Biz demokrasimizin standartlarını yükseltme konusunda bir taahhütte bulunmuş durumdayız. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorluklarda zaten daha fazla demokrasi, daha fazla temel hak ve özgürlük ve hukukun üstünlüğü yoluyla sağlanabilir, bu şekilde aşılabilir” diye konuştu. Şimşek, “Tam tersi Türkiye’nin ilerlediği yol hukukun üstünlüğünü şekillendirmek” dedi.

“TÜRKİYE’DEN KAÇMAK YA DA UZAKLAŞMAK DOĞRU STRATEJİ OLMAYACAKTIR

Mehmet Şimşek, “En karanlık saatler, insanların en korktuğu saatlerdir. Ama en karanlık saatler güneşin doğumunda hemen önceki saatlerdir. Şu anda Türkiye’den kaçmak ya da uzaklaşmak doğru strateji olmayacaktır. Türk varlıkları şu anda değerinin altında. Hangi standarttan bakarsanız bakın normalde bu içinde olduğumuz zamanlar piyasaya girilmesi gereken zamanlardır. Piyasadan kaçma zamanları değildir” dedi.

“MANŞETLER SİZİN ALGINIZI ŞEKİLLENDİRİYORSA O ZAMAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYORSUNUZ DEMEKTİR”

Mehmet Şimşek, “Uluslararası medyadaki manşetlere baktığınızda, bu manşetler sizin algınızı şekillendiriyorsa o zaman yanlış bilgilendiriliyorsunuz demektir. Türkiye’de 80 milyonluk nüfusun arzuları, hedefleri var. Yakalamak istedikleri hedefler var ve bunlar hala ve bunlar aynı şekilde devam ediyor. Coğrafi konumumuz bizim için bir yük değil” diye konuştu.

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