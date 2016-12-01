Türkiye’den Arçelik ve Garanti Bankası, CDP küresel iklim değişikliği A listesine girdi

Dünya ölçeğinde şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadelesini analiz eden CD’nin hazırladığı İklim Değişikliği Küresel A Listesi’ne iki Türk şirketi, Arçelik ve Garanti Bankası yer aldı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Çimsa’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve raporlama desteği ile yürütülen CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı Raporu Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Zorlu Holding’in desteği ile gerçekleştirilen etkinlik ile açıklandı. Etkinlikte CDP Küresel A listesi Ödülleri ve CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir platform sağlayan CDP, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul ediliyor. CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu, CDP’ye Türkiye’den dahil olan 50 şirketin verdikleri yanıtların analizini içeriyor. BIST-100 şirketlerinin toplam piyasa değerinin yüzde 50’sini oluşturan şirketler CDP platformu aracılığı ile iklim değişikliği risklerini ve yarattığı fırsatları nasıl yönettiklerini yatırımcılara ve diğer paydaşlarına açıkladılar. Bu şirketlerin yüzde 91’i iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiğini, yüzde 94’ü de iklim değişikliğini üst düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldığını belirtti.

Etkinlik CDP Başkanı Paul Dickinson’ın yer aldığı video mesaj ile başladı. Ardından Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay açılış konuşmasını yaptı. Özhatay açılış konuşmasında, “Bağımsız, uluslararası bir kuruluş olan CDP, on yıldan fazla süredir iklim değişikliğiyle mücadele ederek, şirketlerin sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliği risklerine yönelik çalışmalarını raporluyor ve toplumsal farkındalığı artırıyor. Yapılan bu ölçümler ve şeffaf raporlama süreçleri sayesinde şirketler karbon yönetiminde ve iklim değişikliği risklerinden kendilerini korumada daha başarılı oluyorlar. Biz de Çimsa olarak, CDP’yi desteklemenin toplumumuz ve ülkemize katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Etkinliğin ana tema konuşmacısı Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (International Corporate Governance Network – ICGN) Politika Direktörü George Dallas konuşmasında şöyle dedi:

“ICGN, CDP Türkiye’yi iklim değişikliğini odağına alan bu başarılı konferanstan ötürü kutlar. Şirketleri, yönetim kurullarını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren bu konu biliyoruz ki finans dünyası ve dünya ekonomisi için kritik bir öneme sahip. ICGN olarak bizler ve üye yatırımcılarımız, yönetim kurullarında iklim değişikliği farkındalığının artmasını teşvik ediyor ve CDP gibi güçlü ve güvenilir kurumlar aracılığı ile iklim değişikliği ile mücadele konusundaki stratejilerini açıklamalarını bekliyoruz.”

Gerçekleştirilen canlı bağlantı ile CDP Başkan Yardımcısı Sue Howells CDP Küresel İklim Değişikliği 2016 Rapor Sonuçları’nı sundu. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat

“CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu” sonuçlarını açıkladı. Ararat da konuşmasında “2016 yılında borsanın işlem hacmi ve piyasa değeri açısından yaklaşık yüzde 85’ini oluşturan BIST-100 şirketlerinin toplam piyasa değerinin yüzde 50’sini oluşturan şirketler CDP platformu aracılığı ile iklim değişikliği risklerini ve yarattığı fırsatları nasıl yönettiklerini yatırmcılara ve diğer paydaşlarına açıkladılar. Bu rakam özel sektörümüzün lider şirketlerinin önemli bir bölümünün iklim değişikliğini yeniden tanımlandığının ve küresel rekabet ortamına hazır olduklarının sinyalini vermektedir”

dedi.

Etkinlikte, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk Haftasonu Programı Sunucusu Hakan Çelik’in moderatörülüğünde gerçekleşen “CDP A Listesi CEO Paneli”nde, CDP Küresel A Listesi’nde yer alan Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu “Sürdürülebilirlik, Arçelik iş modelinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Dünyamızın sürdürülebilir geleceği için iklim değişikliği ile mücadele eden ve düşük karbon çözümlerini uygulayan bir çalışma modeli benimsiyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, inovatif ve enerji verimli ürünler geliştirmek ve ürünlerimizin yaşam döngüsünü iyileştirmek için sürekli yatırım yapıyoruz” dedi.

Panelin diğer konuşmacısı Garanti Bankası CEO’su Fuat Erbil “CDP İklim Değişikliği A Listesi’nde üst üste ikinci kez yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. İklim değişikliği konularında Türkiye’deki öncü şirketlerden biri olarak, bu ödül, hem doğrudan hem de dolaylı çevresel etkilerimizi azaltmak için gösterdiğimiz üstün çabayı bir kere daha kanıtlamış oldu” dedi.

CDP Küresel A Listesi Liderleri ve CDP Türkiye İklim Liderleri ödüllendirildi

Toplantı CDP Küresel A Listesi ve CDP Türkiye İklim Liderleri Ödül Töreni ile son buldu. İklim değişikliği ile mücadele konusunda üstün performans göstererek CDP Küresel A Listesi’nde yer alan 193 şirket 25 Kasım’da CDP Londra Merkez Ofisi tarafından açıklanmıştı. Türkiye’den iki şirket, Arçelik ve Garanti Bankası, 2016 yılında bu listeye girmeye hak kazandı. Ödülleri; Arçelik adına CEO Hakan Bulgurlu, Garanti Bankası adına ise CEO Fuat Erbil teslim aldı.

“CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri”ne ise bu sene toplam 7 şirket layık görüldü. Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu ödülleri; Brisa adına İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan, Coca-Cola İçecek adına Kurumsal İlişkiler Direktörü Atilla Yerlikaya, Çimsa adına Genel Müdür Nevra Özhatay, Ekoten Tekstil adına Genel Müdür İshak Aydın Öztürk, Migros adına İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç, Pınar Süt adına Genel Müdür Gürkan Hekimoğlu ve Tofaş adına Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar’a verdi.

“Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili konuların şirketlerin üst yönetimleri tarafından izleniyor, Türkiye’deki şirketler itibar konusunda oldukça duyarlılar, değişen tüketici davranışları ve yeni ticaret sisteminin fırsatlar yaratabileceğini düşünüyorlar, emisyonlarını düşürmek üzere hedefler belirliyorlar”

denilen raporun bulguları şöyle sıralanıyor:

CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Bulguları

• CDP Türkiye’nin faaliyetine başladığı 2010 yılından bu yana şirketlerin iklim değişikliği konusunda sorumluluk algısı artıyor. 2010 yılında yanıt veren şirket sayısı 11 iken, bu yıl toplam 50 şirket yanıt verdi. Yanıt veren şirketlerin 38’i BIST 100 içindendi. CDP derecelendirme metodolojisine göre Türkiye’den toplam dokuz şirket A ve A- bandında yer aldı.

• Daha fazla şirket emisyonlarını azaltmak için hedef belirledi. Bu yıl kendilerine mutlak hedef belirleyen şirketlerin oranı 2015’te yüzde 25 iken bu yıl yüzde 41’e yükseldi.

• Artık şirket emisyon azaltımı için inisiyatif almaya başlayan şirketlerin yüzde 85’i en az bir emisyon azaltım inisiyatifi belirlediğini raporlarken bu inisiyatiflerin yüzde 70’i ise enerji tasarrufu süreçleri ile ilgili.

• Bazı sektörlerdeki şirketlerin yanıt verme oranı yükselirken enerji yoğun sektörler geride kaldı.

• Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sora küresel ölçekteki işletmelerin aksine Türkiye’de düşük karbonlu ekonomiye geçiş hızı beklenenden yavaş. Küresel yüzde 85; Türkiye’de yüzde 79.

• Şirketlerin büyük bir bölümü enerji verimliliğini artırarak maliyetlerini ciddi oranda düşürebileceklerini farketti. Yanıt veren şirketlerin yüzde 50’si 1 yıldan az bir zamanda geri dönüşü olacağını belirttikleri girişimler başlattılar.

• Gelişmiş emisyon raporlaması: 2016 yılında, yanıt veren şirketlerin yüzde 79’u doğrudan (Kapsam 1) ve dolaylı (Kapsam 2) emisyon verilerini açıkladı. Şirketlerin yüzde 62’sinin ise emisyon rakamları geçen seneye oranla arttı. 2016’da yanıt veren şirketlerin yüzde 68’i Kapsam 3 emisyonlarını da raporladı.

• Daha çok şirket emisyon rakamlarını doğrulatmaya başladı ancak Kapsam 3 emisyonları için oranlar hala düşük.

• İklim yönetimini iş stratejilerine entegre eden şirket sayısı artıyor: yüzde 91

• Şirketlerin yüzde 79’u ise emisyonlarını düşürmek üzere hedef belirledi.

• İklim değişikliği ile ilgili konuların şirketlerin üst yönetimlerde ele alınması oranında artış yaşandı. Şirketlerin yüzde 94’ü iklim değişikliği konusunu üst düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldıklarını belirtti.

• Şirketlerin risk olarak gördükleri konular; itibar (yüzde 59), enerji / petrol fiyatları ve diğer düzenlemeler (yüzde 50), değişen sıcaklık dereceleri, sağanak yağışlar ve kuraklık ve değişen tüketici davranışları olarak belirtildi.

• Şirketlerin fırsat olarak gördükleri konular ise; itibar (yüzde 50), değişen tüketici davranışları (yüzde 44), ticaret sistemi, sıcaklıktaki sıra dışı değişiklikler ve uluslararası anlaşmalar.

CDP 2016 Küresel İklim Değişikliği Raporu Bulguları

CDP iklim değişikliği konusunda iş dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi kapsamında We Mean Business koalisyonu ile birlikte yeni bir küresel rapor serisinin ilkini yayınladı. Bu rapor piyasa değeri ve çevresel etkisi bakımından küresel düzeyde en önemli şirketleri temsil edecek şekilde seçilmiş 1839 şirketten oluşan bir örneklem listesinin analizlerini içeriyor. Bu şirketlerin 1089’u CDP’ye yanıt verdi ve bu şirketler Paris Anlaşması’nın hedeflerine paralel olarak iklim değişikliği konusunda aldıkları aksiyonlara göre incelendi.

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