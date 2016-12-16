Türkiye’den Almanya’ya Suriye için işbirliği önerisi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Suriye konusunda Almanya’ya ikili işbirliğini önerdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman Hükümetine Suriye sınırı içerisinde güvenli bir bölgede konutlar inşa edilmesini teklif ettiğini, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de buna olumlu baktığını açıklayan Çelik, Almanya’dan yanıt beklediklerini söyledi. Ömer Çelik, AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılmaması kararını ise, “Bu ifadeyle AB mutabakattan vazgeçmiş oluyor” sözleriyle eleştirdi.

Berlin’de temaslarını DWelle Türkçe ile yaptığı mülakat sırasında değerlendiren Ömer Çelik, Almanya ile gerilime son verme konusunda mutabık olduklarını belirterek, Berlin’e Suriye konusunda ikili işbirliği önerdiklerini açıkladı.

Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları konularında taahhütlerine bağlı olduğunu belirten Çelik, Avrupa’dan gelecek yapıcı eleştirilere açık olduklarını, Türkiye’yi dışlayıcı, vizyonsuz eleştirilerden ise rahatsız olduklarını söyledi.

Bakan Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın Türkiye’nin öneminin altını çizen, çok sağduyulu açıklamalarını takdirle karşıladıklarını belirterek “Ama önemli olan Avrupa kamuoyunda diğer siyasetçilerin de bu doğrultuda bir dil kullanması” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin AB üyesi ülkelerde iç politika konusu olmaktan çıkartılması gereğinin altını çizen Çelik, tutuklu gazeteciler sorununa değinirken “AB de bize ‘Türkiye ile ilgili endişelerimiz var’ diyor. Biz de ‘Açalım, temel haklar, yargı ve basın hürriyeti ile ilgili 23 ve 24’üncü fasılları, nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi konuşalım’ diyoruz. AB’nin Polonya ve Macaristan ile de ilgili endişeleri var. Üyelikten mi atıyor? Yok oturup konuşuyor” dedi.

“AVRUPA KONSEYİ’NDEKİ BİR MEKANİZMAYA DEVREDELİM”

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, AB ile mülteci anlaşması kapsamında öngörülen vize serbestisi meselesi ile ilgili olarak da “Terörle mücadele, 7 kriter deniliyor biz bunu Avrupa Konseyi’ndeki bir mekanizmaya devredelim diyoruz. Vize serbestisi verilsin, biz de geri kabul anlaşmasını uygulayalım. Terörle mücadelede belirli bir aşamaya geldiğimizde taahhütlerimizi yerine getiririz diyoruz. Buna da yanaşmıyorlar” ifadelerini kullandı.

AB MUTABAKATTAN VAZGEÇİYOR

Türkiye ile müzakereleri kesmeyelim ama fasılları da açmayalım diyen AB’yi “ Fasılları açmamak demek 18 Mart anlaşmasından vazgeçmek demek” tepkisini gösteren Çelik şunları söyledi:

“Durum çok net. Anlaşmanın fasıllarla ilgili hükümlerinden vazgeçerse, 3 milyar avro ve vize serbestisi ile ilgili hükümleri yerine getirmezse AB vazgeçiyordur, biz değil. Mutabakatta katılım müzakerelerini canlandıracağız dediler. Şimdi fasıllar açılmayacak ifadesi nereden çıkıyor? Bu ifadeyle AB mutabakattan vazgeçmiş oluyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEKLİFİ

Ömer Çelik, yeni bir sığınmacı akınını önlemek için de Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması önerisini Alman hükümeti ile görüştüğünü belirttiği mülakak sırasında Halep konusunda ortak bir girişimin olup olmadığı sorusuna şu karşılığını verdi:

“Size özel bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir teklifi var, Sayın Merkel de buna olumlu bakmış. Öneri Suriye sınırı içerisinde güvenli bir bölgede konutlar inşa edilmesini bu yolla göç dalgasını orada tutulmasını öngörüyor. Alman hükümetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifine destek vermesini bekliyoruz. Bunu beraber yapabiliriz. Böylece hem göç dalgası Suriye içinde karşılanır hem de daha fazla insanın insani ve siyasi krizin parçası olması engellenebilir.”

Ömer Çelik, Alman yetklililerinin de çok doğru bir proje olacağını söylediklerini belirtirken de “ama oranın güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konusunda soru işaretleri var. Bunun üzerinde de beraber çalışmak lazım. Almanya’nın bu teklifimize dönüşünü bekleyeceğiz” sözlerine ekledi.

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