Türkiye’deki Medya buralarda niye yok?

Türkiye’nin kanayan yarası Medya’dır.Bu zaman zaman karşımıza yalaka, yandaş ve havuz medyası gibi değişik adlarla çıkar.

Sonuçta siyasi iktidara ve desteklediği siyasi partiye yakın bir medya oluştu Türkiye’de.

Yani işleri objektif olmak değil kör olup, sağır olup sadece at gözlüğü takarak haberleri yanlışta olsa onu siyasilerin penceresinden halka ulaştırmak.

Bu durum gazetecilik mesleği adına ’’Cinayettir.’’

Bugün de Türkiye’de maalesef en kuvvetli ve geçerli bir gerçektir.

KİŞİLİK MESELESİ BANA GÖRE

Yani bu yanlış döngüyü yaratanlardır bunun asıl kahramanları.

Bu gazeteciliği bu halka layık görenler, bunu nasıl kendilerine yedirirler?

Eğer bu kadar alçalan insanların, kalkıp da “dürüst olacağız” diye bu halkı yanlı haber ve yorumları ile kandırmaları mesleki bir cinayettir.

Düşüşün cinayet işleyen birisine medyayı teslim ederek, gel de bizi haber ve yorumlarınla bilgilendir diyorsunuz.

Olacak iş değil.

BUNU SAĞIR SULTAN DUYMADI MI?

Bugün bu yaşananları, Türkiye’de yaşayan 75 milyon Türk vatandaşı da iliklerine kadar hissediyor. Ancak onlarda ne yapsın?

Bir ’’Siyasi Baskı’’ var ve medya mensupları bu baskı karşısında kendilerini ya aciz görüyorlar ya da ’’Boş ver’’ yaklaşımı ağır basıyor.

İşte sokaktaki vatandaşın bilinci bu açıdan çok önemlidir.

Vatandaş, eğer bunu algılayıp tepkisini koysa, o kendini akıllı gören siyasiler, kendilerinden bu cesareti göremezler.

Ancak koyun gibi güdülmek isterseniz, bu da onların ekmeğine yağ sürer. O zaman kendileri o ülkenin tek sahibi ve Kral’ı gibi görürler.

Aslında, ülkenin gerçek sahipleri o değil. Sokaktaki her birey olmalıdır. İşte Türkiye’de bu özellik insanlarda gelişmemiş. Hep bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı ile yatar, kalkar isek.

Türkiye AB kriterleri çerçevesinde son yıllarda AB’nin baskısı ile bazı özgürlükleri vermesine verdi de bunları sindiremedi.

DÜNYADAN SOYUTLANAN BİR TÜRKİYE

Yıllardır, insan haklarının ve basın özgürlüğünün tam uygulanmadığı için eleştiri alan Türkiye dünyadan soyutlanmıştı. Şimdi de görünen köy kılavuz istemez. Türkiye kendi sınırları içerisine kapatılıyor. Dünyadan uzaklaşıyor. Kendi dünyasına kendisini kapatıyor. Topluma da bu enjekte edilirken, her şeyin arkasında bu batılı ülkeler sıralanıyor.

Türkiye’deki medya neden Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde yok?

Çünkü o ülkelerde bizdeki siyasiler, siyasi yapı yok, daha da önemlisi medyaya baskı yok. Yani Türkiye’deki medya/siyaset senaryosu batıda yok.

O zaman madem böyle bir senaryo var.

Batının üyesi olduğu tüm organizasyonlardan çık. Tam yalnız kal. Bakalım kalabiliyor musun?

Hadi göreyim seni…

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