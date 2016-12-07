Türkiye’de yastık altında 200 milyar dolarlık altın var, sisteme girmeli

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Türkiye’de yastık altında dolar ve altın tutulmasın. Sisteme girsin, sistem daha da güçlensin. Aslında, biliyoruz ki Türkiye’de çok ciddi bir altın birikimi var, bazı tahminlere göre 180-200 milyar dolar değerine kadar” dedi.

BAŞBAKANLIKTA 2.302 PERSONEL GÖREV YAPMAKTADIR

Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek,

“Başbakanlıkta 2016 Ekim sonu itibarıyla 1.765’i kadrolu, 180’i sözleşmeli, 313’ü geçici, 44’ü işçi olmak üzere toplam 2.302 personel görev yapmaktadır”

dedi.

TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçilere ilişkin soruya da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

“Evet, biz geçen sene bir söz verdik. Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Taşeron diye bilinen, hizmet alımı çerçevesinde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik çalışma devam ediyor”

yanıtını verdi.

Taşeronlar için bir takvim olup olmadığına ilişkin soruya da Şimşek, “Yani, en son bu çerçevede bir toplantıya başkanlık yaptım ve epey bir mesafe katedildi. Bazı hususlara ilişkin ilave çalışmalar var. Benim kesin bir tarih vermem doğru olmaz, sonuçta Bakanlar Kurulunun belki yeni yasal düzenleme gerekebilir hani o çerçevesine bağlı olarak. Onun için benim kesin bir tarih vermem doğru olmaz ama bu konuda bir sözümüz var, çalışmalarımız devam ediyor” yanıtını verdi.

TÜRKİYE’DE YASTIK ALTINDA DOLAR VE ALTIN TUTULMASIN

Dolar konusundaki sorulara da Bakan Şimşek, “Bizim söylediğimiz şey şu: Türkiye’de yastık altında dolar ve altın tutulmasın. Sisteme girsin, sistem daha da güçlensin. Aslında, Türkiye’de çok ciddi bir biliyoruz ki bir altın birikimi var, bazı tahminlere göre 180-200 milyar dolar değerine kadar. Yani o tahminler bile var, onların sisteme katılması tabii ki Türkiye’deki mali sistemi, Türkiye ekonomisini güçlendirir. Yani bizim çağrımız, daha doğrusu yaklaşımımız şu: Sisteme girsin. Hangi türden olursa olsun yeter ki sisteme girsin, sistem güçlensin ve o kaynaklar atıl kalmasın, tasarrufa, yatırıma dönüşsün. Böylece ekonomiyi destekleyici bir noktaya gelsin” dedi.

BEN ŞAHSEN BİSİKLETLE İŞE GİDİP GELMEYİ TERCİH EDERDİM

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın,

“Cumhurbaşkanı, Hükûmet sürekli dolarla alışverişten vazgeçilmesi çağrısı yapıyor, dolar mevduatından vazgeçilmesini söylüyor. Bundan sonra başta siz Sayın Bakan olmak üzere Bakanlar Kurulu, AKP’liler, Başbakan, dolarla alınan, dövizle alınan Mercedes’e, Audi’ye binmekten vazgeçmeyi düşünüyor musunuz, yoksa Türk işçisinin alın teriyle üretilen yerli arabalara binmeyi mi düşünüyor musunuz?” sorusuna da Bakan Şimşek, “Taşıt konusuna gelince, keşke ülkemiz de Batı Avrupa gibi nispeten, yani terör tehdidiyle karşı karşıya olmasaydı. Ben şahsen bisikletle işe gidip gelmeyi tercih ederdim. Metroyla… Şimdi, yerli araba da yani özellikle güvenlik, vesaire standartları olursa tabii ki düşünülebilir ama dediğim gibi yani burada ilave güvenlik hassasiyetleri olmasa o bahsettiğiniz çerçevede tabii ki bir yaklaşım doğru da olur” yanıtını verdi.

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