Türkiye’de neden kaçmak isterler?

Türkiye’de Başkanlıktır, FETÖ’dür, hayat pahalılığıdır, şeriat korkusudur falan filan derken en büyük kaygı bunlarla birlikte insanlar geleceğe eskisi kadar güvenle bakmaz olmuş.

ABD’nin diğer ülke insanları için piyango çekilişli Green Card başvurularını bilirsiniz. Şimdi Türkiye’de bu moda var. İnsanlar internet üzerinden bu formları dolduruyor.

Neden mi? Türkiye’de yaşamak istemiyorlar. Geleceği bu ülkede görmedikleri için pek tanımadıkları ABD’ye kapak atmak istiyorlar.

Bir zamanlar, Avrupa’ya ekonomik nedenler ile göç eden Türkler, şimdi Türkiye’de gelecek görmedikleri için umutlarını ABD’de arar hale gelmiş.

BEN 30 YIL ÖNCE BU DUYGU İLE KAÇMİŞTIM

İşte benim 30 yıl önce yaptığımı bugün 1986 yılından daha çok gelişmiş Türkiye’de yaşayanlar yapar hale geldiğini görmek üzücü. Ben şimdi Türkiye’ye dönüş yolları için kafayı yoruyor iken, onlar kaçışta umutlarını arıyorlar.

Öyle bir kaçış ki, doğup büyüdüğüm Kocamustafapaşa’da stüdyosu olan bir arkadaşım ABD için Green Card (Oturma ve çalışma müsaadesi) başvurusu için para karşılığında ilgi duyanlarının formlarını doldurarak kendisine gelir kapısı da açmış durumda. Bu bize Türklerin, Green Kart’a nasıl ilgi duyduğunun bir göstergesidir.

SİYASİLER BUNDAN UTANSIN

İşte bu ülkeyi yöneten birine sormak gerekir. Bu insanlar anavatanlarını bırakıp, başka bir ülkede gelecek aramaları utanç değil mi?

İnsanların en doğal hakkı, doğduğu ülkede kendi kültür ve anadili ile yaşamasıdır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ancak yurtdışında 30 küsur yılı geçmiş biri olarak söylüyorum. Bu iş o kadar göründüğü kadar kolay değildir.

Gelecek korkusu ile belki bir kaçış yapıyorsunuz, geleceği bulsanız da bunun bedeli de oluyor. Sonra bir muhasebe yaptığınız da baktığınız değmediği yönünde de bir karne notu alabilirsiniz. İşte bu söylenmese de bir gerçektir. Neden demişler kuşu altın kafese koymuşlar, anavatanımda anavatanım demiş.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE TÜRKLER GİBİ TOPLULUKLAR YOK

Türkler en fazla bu dış göçten payını alan ulusların başında yer alıyor. Yani hep göçmen işte bakın bir Avrupa haritasına Türkler, yoğun nüfusları ile her yerlerdeler. Bırakın Avrupa’yı artık her kıtada Türk izine rastlarsınız. Yani Türkler anavatanlarını zevkleri için mi bırakıp o kadar uzaklara giderler. Kocaman bir hayır. Onlar geleceklerini garantiye almak için ya da Türkiye’de gelecek görmedikleri için kaçıyorlar. İşte Türk siyasetçileri buna yanıt vermeli.

Yönettiğiniz bu güzel ülkede bu insanlar neden kaçarlar?

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