Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düşüyor

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü söyledi.

Türkiye’de yılın ilk Kitap Fuarı Adana’da 6-14 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11’incisi gerçekleştirilecek fuarda, bu yıl 303 yayınevi stant açacak.

ÖNEMLİ İSİMLER GELİYOR

Toplam 9 gün olarak planlanan fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 80 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Okurların büyük ilgi göstermesi beklenen fuarda, İsmail Saymaz, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, İpek Ongun ve Altan Öymen’in de aralarında bulunduğu 500 yazar, şair ve çizerler okurlarıyla bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuarda, edebiyat dünyasının önemli isimleri imza günleri ve söyleşilere katılacak.

FUARI ANLATTILAR

Kapılarını okurlara açmaya hazırlanan fuarla ilgili Adana HiltonSA Oteli’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek’in de katıldığı toplantıda fuar programı açıklandı. Ülke gündemine giren şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirme yapan Deniz Kavukçuoğlu, kitap ve aydınlanmayla sorunların çözülebileceğini söyledi. Okuma alışkanlığının herkese bulaşması için çalıştıklarını anlatan Ramazan Akyürek de, fuara gösterilen ilgiyle çok mutlu olduklarını anlattı.

KİTAP VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Fuar tanıtım toplantısında konuşan TYB Başkanı Kenan Kocatürk ise şunları kaydetti:

“2016 yılında üretilen 666 milyon 865 bin 579 kitabın 404 milyon 129 bin 293 adetinin çoğunu özel sektör tarında üretilmiştir. Bu da nüfusumuza oranla kişi başına 8.4 kitabın düştüğünü göstermektedir. Ülkemiz yayıncılığı 2 milyar 126 milyon dolar büyüklüğüyle dünya yayıncılığında 11’inci sırada yer almaktadır. Türkiye’de yayımlanacak her yeni başlık için yayımlanacağı adette bandrol alınıyor. 2016 yılının ilk 11 ay bandrol verileriyle 2017’nin ilk 11 ayını karşılaştırdığımızda karşımıza bir tablo çıkıyor. Türkiye’de 2016 yılının ilk 11 ayında toplam 379 milyon 763 bin 522 kitap üretilmiş. 2017 yılında ise toplam kitap üretim adedi 381 milyon 964 bin 139’a yükseldi. İki dönem arasında toplam üretimde binde 6’lık bir artış oldu.”