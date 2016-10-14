Türkiye’de kişi başı sigorta harcaması 130 dolar

-Merkezi Ankara’da bulunan GMH Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ’nin 10’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği 3 günlük eğitim semineri, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Sirene Belek Otel’de başladı. Firmanın Türkiye genelindeki şubelerinden 200’ün üzerinde çalışanın katıldığı seminerin açılışında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Türkeş Kocabey konuştu.

TAZMİNAT ALMA HAKLARI

Türkiye’de trafik kazaları ya da diğer kazalar sonucu sigorta kapsamındaki hakların tam olarak bilinmediğini söyleyen Kocabey, “Bunun için çoğu zaman haklı oldukları halde, sigorta bünyesinde haksız duruma düşebilmektedirler. Yani hem kaza, hem de sigorta mağduru olabilmektedirler.

Yurdun neresinde olursa olsun, herhangi bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olan vatandaşların geride bıraktıkları anne, baba, eş ve çocuklarına yönelik olarak da sigorta şirketlerinden tazminat alma hakları vardır. Ayrıca bizzat trafik kazası sonucu yaralanmış ve hayatının geriye kalan kısmını sakat olarak devam ettirmek zorunda kalan vatandaşlarımızın da tazminat hakları bulunmaktadır” dedi.

ÖLÜMLÜLERDE 10 YIL GERİYE DÖNÜK TAZMİNAT HAKKI

Ölümlü trafik kazalarında kazanın oluş tarihinden itibaren geriye doğru son 10 yıl içerisinde, yaralamalı kazalarda ise son 8 yıl içerisinde gerçekleşmiş olanlardan, kazaya karışmış aracın trafik sigortasından tazminat alma hakkı bulunduğunu vurgulayan Kocabey, “Sigortasız veya faili meçhul bir aracın sebep olduğu trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm, daimi sakatlık ve tedavi masrafları da ilgili sigorta şirketlerinden alınabilmektedir. Yabancı plakalı araçların karıştığı trafik kazalarındaki tazminatlar da bu kapsamda alınabilmektedir. Tüm bu işlemler için ilgili yerlere başvuru yapıldığı tarihten itibaren en geç 2- 3 ay içerisinde kusur durumlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine hak ettikleri tazminat ödemeleri yapılabilmektedir” diye konuştu.

‘SEKTÖR TEMBEL, ACENTELER HEPSİ BEKLER’

Sigorta harcamalarına bakıldığında Avrupa’da kişi başı 2 bin dolar ve üstü, Almanya’da 2 bin 500 dolar, İtalya’da 2 bin 200 dolar olduğuna dikkati çeken Kocabey, şöyle dedi:

“Oralarda insanların sahip olduğu her şey sigortalı. Bizde ise şaşıracaksınız, sigorta harcamaları kişi başı 130 dolar. Böyle bir ortamda sigortadan, sigortacılıktan bahsetmek mümkün değil. Epey bir yol almamız gerekiyor. Türkiye’de sigorta, var olan 3- 5 branşın üzerine kalıyor. Karayolları mali zorunlu trafik sigortası yaptırılması yasa ile zorunlu hale getirilmiş sigorta. Yani 19.5 milyon aracı zorunlu sigortaya tabi tutuyorsun. Sigortan yoksa trafikten men ediyorsun. Bizim sigortacılar şimdiye kadar bu pastadan yiyip, içip, eğlendiler. Dolayısıyla diğer branşlara yani yangın, konut ve benzeri alanlara pek meyil etmediler.

Çünkü bunlar çok meşakkatli iş. Sigortacılar bunu yıllarca yapmadı. Sektör tembel. Acenteler hepsi bekler, oturduğu yerde trafik sigortası yapalım, poliçeyi tanzim edip, gönderelim.

Avrupa’da benim bildiğim 10’un üzerinde estetik sigorta var. Avrupa’da ‘falanca sanatçı burnunu sigortalattı’, ‘falanca futbolcu ayağını sigortalattı’ ama bizde yok o branşlar. Bizde 54 branş sigorta var. Avrupa’da 160’ın üzerinde branş var. Onlar her şeyi sigortalatıyor.”

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