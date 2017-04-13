Türkiye’de kadın olmak bazıları için o kadar zor ki, neredeyse tarifi imkânsız. Sosyal medyada çekilmiş videoları izlerken tüylerim diken diken oluyor bazen.

Az önce izlediğim bir videoda zırcahil adamın teki kalkmış “ben cumhurbaşkanı olsam kadınlara kod pantolon giymeyi yasaklarım “diyor.

Sebebi ise; kot pantolonun kendisini tahrik etmesiymiş.

Videoyu çeken kız soruyor erkeklerde kot pantolon giyiyor kadınlar tahrik olmaz mı sizce? “Olmaz erkek istediğini giyer, istediğini yapar, kadının öyle bir hakkı yok, kadının giymesi gereken giysi şalvardır” diyor.

Bir başka kadın ise kendisini “kezzap atmakla” tehdit eden, vinç operatörünü savcılığa şikâyet ediyor. Karşısına çıkarıldığı hâkim tarafından tersleniyor. Aynı hâkim, kezzapla tehdit eden adama da “sakin ol aslanım” diyor. Aslanım kelimesi Bir hâkime yakışmadığı gibi tehditkâr adama da destek veriyor. Tabii bu hâkim Bodrum’da manken Aslı Baş cinayetinde Ahmet Bayar’ın mekânındaki delilleri karartmaktan suçlu bulunmuş bir eski savcıymış. Kızcağız gencecik yaşında öldü gitti. Ahmet Bayer ve çocukları sanırım hala serbest. Olan yine genç bir kadına oldu.

35 yaşındaki Özlem iki çocuk annesiydi. Kars’ın Cemre köyünde İki çocuğu ile birlikte yaşıyordu. Kocası tarafından şiddete maruz kalıyordu yine de kocası başka bir suçtan hapis yattı. Tam kurtulmuştu, nefes alacaktı ki, hakkında çıkarılan dedikodular nedeniyle, dört erkek kardeşi tarafından, “seni gezmeye götürüyoruz” diyerek götürüldüğü İstanbul’da infaz edildi. Öldürüleceğini anlayan Özlem kardeşlerine son kez, “lütfen çocuklarımı yetim bırakmayın” dedi. Anne yüreği işte ölürken bile evlatlarını düşünüyor. Ama gözü dönmüş erkekler, kardeş, çocuk düşünüp dinlemeden öldürdüler ve yakalandıklarında pişman olmadıklarını da söylediler. Canım acıdı içim yandı. 35 yaşında genç bir kadının, boşu boşuna yaşam hakkı elinden alındı.

Saymakla bitmeyecek ne olaylar gördü bu millet.

Tecavüze uğrayan kadınlar…

Daha niceleri…

Erkeklerin ağzından çıkan, aklından geçen her türlü deliliğin kurbanları onlar.

Kadını daha da değersiz kılan, İslamiyet’i kadın düşmanı haline getirmeye çalışan cahil ve kötüler…

Kadın erkekten daha üstündür!

Kadın erkeklerden manevi olarak daha güçlüdür. Kadınlar olmasaydı erkekler olmazdı, doğamazdı.

Ama bunu anlamamak için, kadınları dar alanlarda kısıtlamak için yarışır hale geldi erkekler.

Kadınları koruyacak kanunları yapanlar da uygulayanlar da erkekler.

O erkeklere doğruyu öğretemeyenlerde kadınlar. Ne bekliyorsunuz ki?

Kadın yetiştirdiği çocuğa kız kardeşini öldüremeyeceğini öğretemiyorsa hatta tam tersini söylüyorsa, aksinin olması mümkün mü?

Dedim ya Türkiye’de kadın olmak zor zanaat…

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