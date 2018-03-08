Ne Türkiye’de ne de dünyada kadın olmak kolay değil. Birey olarak görülmeyen, ikinci sınıf insan muamelesi gören kadına şiddet ise maalesef tüm hızıyla devam ediyor. Bu ülkenin eczacıları olarak; “Dünya Kadınlar Günü” nde ülkemizde ve dünyada her gün yaşanan, “kadına, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet ve taciz“ olaylarının son bulmasını istiyoruz.

Her geçen yıl kadına karşı evde, iş yerinde, okulda, sokakta şiddet

artarak devam ediyor. Kadına karşı şiddet, küçük mahallelerden büyük metropollere kadar uzanarak, dünyanın en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Kadına şiddet baba evinde başlıyor. Babası ya da ağabeyleri tarafından eğitim hakkı elinden alınıp zorla evlendirilen kadınlar, bu sefer kocasının evinde şiddete maruz kalıyor. Bu durum şiddetin boyutunu da arttırıp kadın cinayetlerine kadar gidiyor.

2018 ŞUBAT AYINDA 47 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye’de 2018’in ocak ayında 28 kadın öldürülürken, bu rakam şubat ayında 47’ye yükseldi. Kadınların % 26’sı evli olduğu erkek tarafından, %13’ü tanıdığı kişi ya da akraba tarafından öldürüldü. Basında da yer alan haberlere göre bu ay 147 çocuk cinsel istismara uğradı.

Kadına yönelik şiddet, kadınların ve kız çocuklarının, insan hakları ihlalidir. Maddi ve manevi bütünlük hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı ve çalışma hakkı gibi birçok hak ihlalini de içine almaktadır.

Tüm bu toplumsal gerçekliğin içinde Türkiye’de kadın eczacı olarak mesleğini icra eden, gördüğü kötü muamelelere göğüs geren tüm meslektaşlarımızın Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımızla kutluyor, aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin durdurulması için gerekli yasal düzenlemelerin en etkin bir şekilde hayata geçirilmesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kez daha buradan talep ediyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun…