Türkiye’de insanlar konuşmaya korkuyor

İsveç’te Türkiye nasıl tanınıyor diye sorarsanız, yanıtı başlıkta yer alıyor. Bir Türk ile evlenmiş, uzun yıllar Ayvalık’ta yaşamış bir İsveçli kadın ile konuşurken kanım dondu.

Eşinin Türk olması nedeniyle uzun yıllar ve özellikle yaz aylarında Ayvalık’taki yazlıklarında yaşayan İsveçli, eşinin akrabaları ile telefonda artık korkarak konuştuklarını söyledi.

Konuştuğumuz ülke Saddam’ın Irak’ı ya da Esad’ın Suriye’si değil. Geçmişin Atatürk’ün bugünün Türkiye’si.

İnsanın kanı donuyor.

Bir zamanlar Ortadoğu ve Afrika ülkeleri için konuştuğumuz bu çekinceyi Türkiye bağlantısı olan bir İsveçli kadından duyabiliyoruz.

NE OLUYOR TÜRKİYE’YE

Türkiye’de uzun yaşadığı için bugün yaşanan ve duyulan korkuyu ilk kez hissettiğini de kaydeden İsveçli Bayan, ’’Türkiye’de ilk kez böyle telefonda dahi konuşurken korkan insanları görmeye başladım’’ dedi.

Türkiye’de garip şeylerin olduğunu yaşadığı 40 yıl içerisinde böyle insanların kendilerine korku dünyası oluşturan bir dünya yaratmadığı için kendi kedine ’’Ne oluyor Türkiye’de diye’’ anlamaya çalıştığını söyledi.

İsveçli, ’’Erdoğan her şeye duyarlı, her şeye tepki gösteriyor. Bak bizim kral hakkında da olumsuz şeyler yazılıyor, çiziliyor. O hiç tepki veriyor mu? Diye soruyor.

İSVEÇLİ’Yİ DİNLEDİKDEN SONRA VAY DEDİM

Bir İsveçli artık Türkiye böyle bakıyor diyerek bir içimi çektim. Yani bir zamanlar diktatörlük ile yönetilen Irak, İran, Suriye’de yaşayanlar için konuşulan şeyler bugün Türkiye için de maalesef konuşulmaya başlanmış. Bir zamanlar bunu Türkiye için de konuşulacak deselerdi inanmazdım. Ben de Türkiye’de iken bu korku ve endişeyi toplumda görmüştüm. Tabi acı olan bir İsveçlinin de bunu gözlemleyip, dile getiriyor olması.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...