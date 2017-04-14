Mark Toner: Türkiye'de demokrasinin kalitesi için kaygılıyız!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, ‘Türkiye’de demokrasinin kalitesi’ne ilişkin kaygıları bulunduğunu’ söyledi.

Mark Toner, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler uzmanlarının, olağanüstü hal koşulları altında Pazar günü yapılacak referandumun güçler birliğini ortadan kaldıracağına yönelik raporu ile ilgili soruya verdiği yanıtta, “Bu konuyu çok yakından izliyoruz, geçen gün de söylediğim gibi Türkiye’de demokrasinin kalitesi hakkında endişelerimiz var. Ortağımız ve müttefikimiz Türk hükümeti ile bunu düzenli olarak görüşüyoruz. Çünkü güçlü bir ortaklığımız var ve bu konuları tartışabiliyoruz. Referandum sürecinde söz konusu raporu da yakından inceliyoruz. Referandumun da Türkiye’de demokrasiyi güçlendirecek bir şekilde olmasını umuyoruz” dedi.

Toner, olağanüstü hal koşullarında ve bazı partilere kampanya için kısıtlı olanaklar tanınan bir ortamda referanduma gidiliyor olmasının anımsatılması üzerine,

“Oylama sürecinde hiçbir şekilde kısıtlama olmasını görmek istemiyoruz. Bütün taraflar barışçıl bir biçimde görüşlerini açıklayabilmeli. Gelişmeleri çok yakından izliyoruz” diye konuştu. Toner, “HDP liderleri hapisteler ve kampanya yapamıyorlar. ABD’ye göre bu hakça bir referandum mu?” sorusuna verdiği yanıtta da, “Orada oylama sürecini izleyen gözlemciler var. Referandumu gözden geçirmelerini ve incelemelerini bekleyeceğiz. Hakça ve özgürce bir referandum olup olmadığını değerlendirecekler. Durumu çok yakından izliyoruz”

dedi.

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