Türkiye’de Başkan ama maalesef yurtdışında Diktatör

Türkiye’de yine bir Başkanlık tartışması gündeme oturdu. Başkanlık tartışması ne zaman açılsa bu Türkiye’nin nedense hayrına olmuyor. O nedenle bu Başbakanlık aslında Türkiye’nin ne kadar başını ağrıtacağını müjdeliyor da bunu anlayan yok.

Türk demokrasisi ve anlayışı öyle Başkanlık sistemine uygun değil. Çünkü öyle bir ülke oldu ki, o ülkede siyasiler kızları danışman, damatları bakan, çocukları siyasi gibi kürsüye çıkıp konuşmalar yapıyor.

İşte İsveç’te 31 yıldır yaşan biriyim. Kraliyet ile yönetilen bu ülkede Kral’ın ve ailesinin sembolik olarak bir yapısı var. Onlar bile sınırlarını biliyorlar. Şimdiye kadar Türkiye’de yaşananlar burada Avrupa’da olmadı. Başbakanların, devlet başkanların çocukları özellikle böyle porsiyonlardan uzak durmayı tercih ederlerken bizimkiler ise göz çıkarıyor.

ŞİMDİYE KADAR Kİ TABLO BAŞKANLIĞI ÖZENDİRMİYOR

Demokratik yol olan seçim ile gelen siyasi partilerin liderleri ve Başkanlarının ailelerinin fonksiyonları ise hiç yok. Hiçbir aile bireyi gidip de konuşmalar yapmıyor.

Hiçbir Bakan’ın oğlunun adı yolsuzluğa karışmıyor ve o çocuğu korunmuyor.

Her şey demokrasi ve hukuk çerçevesinde yaşanıyor. Peki, bunu Türkiye söylemek mümkün mü?

O zaman bu nitelikte olan bir ülke için Başkanlık sistemi uygun olur mu? Kocaman bir hayır.

MAALESEF ADI ÇIKTI BİR KERE

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa basınında adı anılırken maalesef, ’’Diktatör’’ olarak isimlendiriliyor. Bırakın yurtdışını Türkiye’de de bazı kesimlerde adı aynı ima ile anılıyor değil mi?

Yani Türkiye’nin siyasi rejiminde ’’Başkanlık’’ sistemine geçişi batı da Diktatörlüğe tam geçiş olarak yankı bulabilir.

BUGÜNKÜ TABLO DEĞİŞİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şimdiye kadar ki tutumu maalesef yurtdışında böyle bir antipati ile karşılandı. Sürekli olarak kavga eden dediğim dedik. Hep kendisinin doğrusuna inanan demokratik teamülleri, hep kendi penceresinden okuyan bir lider olarak görülen Erdoğan’ı Başkan olduğunda daha fazla itham baskısı bekleyecek.

O hayatta geri adım atmadı. Kendi inandığı doğrultuda kendisine göre karizmatik bir lider olarak kalmayı tercih etti.

Aslında şunu da vurgulamak lazım ki Erdoğan’ın Başkan seçilmesi ancak halkın istemesi ile olur.

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’da halkın her kesiminden yani her siyasi görüşten beğeni alan Erdoğan’ı oyları zirvede iken Başkanlığa yönlendiren açıklama yaptı.

Bu öneri AK Partililerin ekmeğine yağ sürdü.

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