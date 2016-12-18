Türkiye’de 3 milyon kişi bağımlılık riski altında

Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi Ankara’da yapıldı.

Yeşilay, BYEGM ve Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) işbirliğinde hayata geçirilen “Bağımlılıklara Karşı Yerel Medya Kapasite Geliştirmesi” programı kapsamında düzenlenen ‘Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri’, Ankara’daki programla tamamlandı.

Etkinliğe BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Ekim ayında İzmir’de başlayan ve Aralık ayına kadar toplam 8 ayrı ilde düzenlenen eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin gazeteci katıldığı kaydedildi.

Basın mensuplarına özellikle uyuşturucu konusunda normalleştirmeye veya özendirmeye sebep olmayacak şekilde yayın yapmanın önemi anlatılırken, iletişimde doğru ve etkili bir dil kullanımı ile uyuşturucu bağımlılığı hakkında da bilgiler verildiği ifade edildi.

Türkiye’de 3 milyon kişinin bağımlılık riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz da uyuşturucuya karşı topyekün bir mücadele gerektiğinin altını çizerek bunda medyanın tutumunun önemli olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik de, Türkiye’nin 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla başlattığı mücadelenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından diğer ülkelere örnek gösterildiğini kaydetti.

Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Mehmet Akarca, “Manevi değerlere olan düşkünlüğümüz, yatkınlığımız bizim uyuşturucu kullanımında önümüzdeki en büyük tedbir gibi ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız uyuşturucuya karşı duyarlı olan kesimimiz bizde eğer 2 milyon, 3 milyon kişi ise bu rakam Avrupa’da, Amerika’da ve diğer birçok ülkede çok çok büyük rakamlardır” dedi.

“Uyuşturucu kaçakçılarının en çok kullandığı yolun üzerinde yer alıyoruz”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyaya dikkat çeken BYEGM Genel Müdürü Akarca, “Enerji kaynaklarına yakınız, hatta geçiş noktası üzerindeyiz. Orta Asya’dan gelen o bütün petrol, doğalgaz sirkülasyonu, Orta Doğu’dan gelen, Türki Cumhuriyetler’den gelen, Arap ülkelerinden gelen tüm o geçiş nokta üzerinde yer alıyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılarının en çok kullandığı yolun üzerinde de yer alıyoruz.

İşte Afganistan’da, Pakistan’da ya da Asya’nın iç kesimlerinde üretilen uyuşturucu belli işlemlerden geçirilerek Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilirken ya da çok yakın coğrafyalarda Avrupa’ya ve dünyaya yayılırken hep ülkemizi kullanıyorlar. Bizim karlılaştığımız tehlikelerin en büyük olanı bana göre bu; bizim böyle bir coğrafyada yer almamız” ifadesini kullandı.

PKK’nın en büyük gelir kaynağının uyuşturucu olduğuna dikkat çeken Akarca, “Uyuşturucu kaçakçılığından para kazanıp onu silaha yatırıp yıllardır devletimizin başına, bizim başımıza musallat olan bir örgüt.

Türkiye’nin bölünmesi, parçalanması için bu enerji kaynaklarında gözü olanlar, uyuşturucu kaçakçılarıyla da el ele vererek neler yapabileceklerini hep birlikte planlıyorlar.

İşte ondan dolayı karşımıza PKK, FETO, DHKP-C bilmem şu bu bir sürü bela açılıyor. Bir sürü terör örgütüyle Türkiye mücadele etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

“Sosyal yapılar Avrupa’da çatırdamaya başladı”

“Manevi değerlere olan düşkünlüğümüz, yatkınlığımız bizim uyuşturucu kullanımında önümüzdeki en büyük tedbir gibi ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Uyuşturucuya karşı duyarlı olan kesimimiz bizde eğer 2 milyon, 3 milyon kişi ise bu rakam Avrupa’da, Amerika’da diğer birçok ülkede çok çok büyük rakamlardır” diyen Akarca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela bizim bugün karşımıza çok büyük bir sorun olarak çıkmadı ama İngiltere’de, İngiltere’nin uğraştığı en büyük problemlerden birisi ‘çocuk anneler’.

Biz ülkemizde çok fazla buna bezer olaylar olduğunu düşünüyoruz ama bizde tek tüktür. İngiltere’de başa çıkılması çok zor bir sorun haline geldi. 13 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında anne olmuş fakat annesi tarafından da reddedilmiş birçok çocuk anne var. ve onların dünyaya getirdiği çocuklar var.

Sosyal yapılar Avrupa’da çatırdamaya başladı. İçkiye olan düşkünlük tahmin edemeyeceğiniz boyutlara ulaştı. Özellikle İskandinav ülkelerinde, orada yaşayan arkadaşlarımın da anlattığı ‘kimse ayık gezmiyor’ diyorlar.

Hava zaten karanlık, millet kasvetli, onları içkiden alıkoyabilecek herhangi bir manevi duyguları da yok, dolayısı ile vermişler kendilerini içkiye. Bu dünyanın birçok ülkesinde böyle ve içki ayrılıkların en büyük sebebi.

Google’dan araştırabilirsiniz Türkiye’de boşanma oranları nedir, Avrupa’daki boşanmaların oranı nedir, Türkiye’de tedavi gören alkolik sayısı k

açtır, Avrupa’da, Amerika’da kaçtır?”

-KATILANLAR-

Yeşilay, Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) işbirliğinde hayata geçirilen “Bağımlılıklara Karşı Yerel Medya Kapasite Geliştirmesi” programı kapsamında düzenlenen ‘Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri’, Ankara’daki programla tamamlandı. Etkinliğe BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Sonsöz Gazetesi ve diğer medya mensuplar

Yaşanmış olayların haberleştirilmesi gibi örnek haber yazım çalışmalarının da yapıldığı eğitim, katılımcılara törenle sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

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